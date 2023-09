La saison 3 de "The Chosen" débarque début octobre sur les écrans en français. Elle relate, entre autres, les miracles accomplis par Jésus au cours de sa vie publique avec ses disciples... dont celui où il marche sur les eaux de Galilée. Mais comment l'équipe de tournage a-t-elle réussi à mettre en scène ce miracle ?

Le tournage de la saison 3 de The Chosen révèle ses secrets aux téléspectateurs. Alors qu’aux États-Unis, la saison 4 de la série à succès sur la vie de Jésus est en voie de réalisation, la saison 3 arrivera en France début octobre 2023. Dans cette dernière, on découvre la vie publique du Christ et ses miracles dont celui relaté dans les évangiles où Jésus marche sur les flots et porte secours à Pierre, qui commence à se noyer alors qu’il est saisi de doutes.

Mais comment les acteurs et les producteurs ont-ils bien pu réussir à interpréter ce miracle et à faire flotter les protagonistes sur l’eau ? Ici, pas de miracle, juste une prouesse technique… et pas des moindres. Dans une vidéo partagée sur la chaîne Youtube officielle de The Chosen, les réalisateurs de la série montrent ce que les anglophones appellent les « behind the scene » (« dans les coulisses », ndlr) afin de comprendre comment a été tournée cette scène de l’épisode.

Les acteurs se mouillent !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les acteurs n’ont pas manqué de s’immerger, littéralement, dans leur rôle. On les voit ainsi dans une barque, trempés jusqu’aux os, jouer la scène de l’évangile. Un travail acharné et épuisant, mais dont le résultat semble être à la hauteur de leurs attentes.

Sept saisons au total sont attendues, retraçant la totalité de la vie de Jésus avec l’idée de donner une vision réaliste de ce qu’ont pu être les scènes de l’Évangile. Les premières saisons ont connu un véritable succès. Le tournage de la saison 4, très attendue, a commencé en mars 2023. Si aucune date n’a encore été annoncée concernant la diffusion du premier épisode de cette nouvelle saison aux États-Unis, celui-ci sortira vraisemblablement dans le courant de l’année 2024.

