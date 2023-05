Dans les coulisses de la saison 4 de The Chosen

Pas d’alerte "spoiler" ici, puisque tout le monde connait l'histoire (et la fin) de The Chosen ! Mais la production vient de mettre en ligne les premières images de la saison 4 en cours de tournage. L'occasion de découvrir la bonne ambiance qui règne sur la plateau, histoire de patienter avant sa diffusion, en 2024.

Si la fin de la troisième saison de The Chosen a été diffusée il y a quelques mois, le tournage de la quatrième saison a déjà commencé. Les producteurs viennent de mettre en ligne une courte vidéo présentant les coulisses des premiers jours de tournage de cette nouvelle saison, donnant aux fans un aperçu, non seulement de ce qui les attend, mais aussi de l’immense plaisir que les acteurs semblent avoir de se retrouver et de jouer ensemble.

La vidéo commence avec Yasmine Al-Bustami, qui joue le rôle de Ramah, et qui s’exclame avec enthousiasme « Nous sommes de retour », suivie d’un refrain repris en chœur par divers membres de l’équipe de tournage. Les acteurs expliquent ensuite le sentiment étrange de retourner sur le plateau et de reprendre les mêmes scènes que celles de la dernière saison, alors que plusieurs mois ont passé.

Dallas Jenkins, le producteur, réalisateur et scénariste principal de l’émission, est le seul à sembler stressé, sans doute en raison d’une révélation, ultérieure de la vidéo, selon laquelle le mauvais temps les a obligés à modifier leur programme de tournage le premier jour. Pour le producteur, si cette saison n’est peut-être pas aussi difficile à tourner – contrairement aux effets spéciaux nécessaires dans la saison 3 de Jésus marchant sur l’eau – elle est sans doute plus émouvante. Pour ceux qui connaissent la chronologie des événements dans les récits bibliques, ce n’est pas un « spoiler » que de mentionner que cette saison est celle de la mort de Jean-Baptiste.

Cette vidéo des coulisses reste un moment agréable à regarder pour tout fan de The Chosen et atteint son objectif de susciter l’enthousiasme pour la nouvelle saison en seulement six minutes. Les producteurs ont indiqué que le tournage de la saison 4 ne devrait durer que 75 jours, mais avec le montage et la post-production ensuite, les téléspectateurs devront toutefois patienter encore jusqu’en 2024 pour découvrir la suite de la série.