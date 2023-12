Lettre à un ami gêné par « Fiducia supplicans »

Interpellé par un ami qui s’interroge sur une possible bénédictions de couples en situation irrégulière, le théologien Jean-Miguel Garrigue lui répond : il ne s’agit pas de bénir un "lien" pseudo-conjugal, mais d’implorer Dieu pour la purification d’une relation appelée à grandir jusqu’à la charité divine.

Cher ami, à propos du texte magistériel Fiducia supplicans, qui vous tourmente, vous m’écrivez : « Ce qui me gêne ici ce n’est pas bien entendu la bénédiction des personnes… c’est la bénédiction de l’entité couple. » Et vous ajoutez : « Il me semble que le salut est personnel. » À cela je réponds : il est certes personnel, mais pas purement individuel, car la personne humaine est un être de relation, sur le plan anthropologique comme sur celui infiniment profond de la Communion des saints. Pourquoi l’Église devrait-elle s’interdire de bénir, non pas l’union homosexuelle comme telle, mais la relation de deux personnes qui veulent faire ensemble, pour le pire (l’irrégularité de leur union) mais aussi pour le meilleur, leur chemin vers l’amour de charité, c’est-à-dire vers Dieu ?

Purifier une relation

Tous les soignants et les prêtres qui nous sommes occupés de sidéens, à l’époque où le sida tuait inexorablement, pouvons témoigner de tant de cas où l’un des deux compagnons a soigné l’autre avec un dévouement admirable jusqu’à sa mort. L’un d’eux m’a dit avoir vécu avec son compagnon, avec qui tout rapport sexuel était désormais impossible, « leurs plus beaux moments d’amour ». Il ne s’agit pas de bénir unlien pseudo-conjugal, et c’est pour cela que le texte exige que cette bénédiction n’utilise pas le rite liturgique du mariage et qu’elle n’ait pas de lien avec un mariage civil. Il s’agit néanmoins d’implorer l’aide de Dieu pour le devenir d’une relation qui, bien que dans une « situation irrégulière »,peut se purifier et grandir jusqu’à la charité divine en devenant de plus en plus oblative.Comme dit l’exhortation Amoris lætitiaau n. 305 :