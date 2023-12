Nicaragua : Mgr Isidoro Mora arrêté par la police

Au Nicaragua, Mgr Isodoro Mora, évêque du diocèse de Siuna, a été arrêté mercredi 20 décembre par la police sandiniste. La veille, il avait évoqué dans son sermon Mgr Alvarez, emprisonné à Managua depuis le mois de février 2023.

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

Je fais un don* *avec réduction fiscale

Mgr Isodoro Mora, évêque du diocèse de Siuna au Nicaragua (nord-est du pays, ndlr) a été arrêté par la police sandiniste mercredi 20 décembre. Plusieurs personnalités, à l’image de l’avocate pénaliste en exil Martha Patricia Molina, ainsi que des ONG comme Libertad Religiosa Nicaragua, ont dénoncé son arrestation et sa détention arbitraires alors qu’il se préparait à donner le sacrement de confirmation dans une paroisse de Rio Grande. Cette information a été confirmée par des sources ecclésiastiques au journal nicaraguayen 100% Noticias : « L’évêque était dans le fourgon de police, on ne sait pas s’ils l’ont emmené à Matagalpa ou directement à El Chipote [ prison tristement célèbre pour ses conditions de détentions désastreuses] à Managua. » Deux séminaristes, Alester Saenz et Tony Palacio, ont également été arrêtés.

Selon l’ancien ambassadeur du Nicaragua auprès de l’Organisation des États américains, Arturo McFields Yescas, l’arrestation de Mgr Mora est due à son sermon délivré lors du 99e anniversaire de la création canonique du diocèse de Matagalpa, dans la cathédrale Saint-Pierre Apôtre, mardi 19 décembre. Le prélat a notamment évoqué Mgr Rolando Alvarez, évêque de Matagalpa incarcéré depuis le 10 février 2023 pour « traîtrise à la patrie » dans la prison de Modelo située au nord de la capitale. « Nous sommes toujours unis en priant pour ce bien-aimé diocèse de Matagalpa, en priant pour Monseigneur Rolando, en priant pour le chemin [spirituel] de chacun de vous. Nous sommes unis dans la prière, dans la communion, dans la foi, dans l’amour, dans la tendresse », a ainsi déclaré Mgr Mora au début de son homélie. En mars 2023, peu après l’incarcération de Mgr Alvarez, trois prêtres avaient été arrêtés pour avoir évoqué le prélat au cours de leurs homélies.