Au Nicaragua, au moins deux processions honorant l'Immaculée Conception ont été interdites par les autorités nicaraguayennes fin novembre. Dans ce pays soumis à la dictature sandiniste, les catholiques font face à une pluie de mesures répressives.

Au Nicaragua, les processions de l’Immaculée Conception qui se tiennent traditionnellement avant le 8 décembre dans les rues de Managua (capitale du pays) pourraient bien être interdites. Celle, emblématique, organisée par la paroisse du Sacré-Cœur de Jésus. de Managua, la capitale du pays, a ainsi été annulée. Dans un post lapidaire publié sur Facebook le 22 novembre, la paroisse a indiqué que « cette année, Notre Mère ne fera pas la tournée de nos différents secteurs, mais nous la célébrerons avec amour au sein de notre paroisse », sans aucune explication supplémentaire. « Comme c’est triste qu’ils n’aient pas accordé l’autorisation pour le pèlerinage, mais face à l’adversité, la foi l’emporte toujours et rien ni personne ne peut nier que le Nicaragua appartient à Marie. Vive la sainte Vierge ! », a regretté dans la foulée un fidèle en commentaire.

Quelques jours plus tard, le 28 novembre, la paroisse Saint-Joseph de Tipitapa, appartenant elle aussi à l’archidiocèse de Managua, a signalé l’interdiction formulée par la police de processionner avec la statue de la Vierge Marie. Les célébrations prévues à l’occasion de la neuvaine à la Vierge Marie se déroulent donc dans l’enceinte de l’église et non dans les rues de Managua comme prévu. « Nous voulons exprimer notre profonde tristesse face à ce fait qui nous empêche d’exprimer notre foi en public », a déclaré le curé de la paroisse. Le prêtre invite par ailleurs ses paroissiens à « continuer de célébrer Notre-Dame avec ferveur et dévotion et à participer à chacune des activités de ces journées, en mettant notre pays et notre église sous sa protection et son intercession maternelle. »

Des persécutions en augmentation

Dans ce pays d’Amérique centrale de près de 7 millions d’habitants, les persécutions dirigées par le gouvernement sandiniste contre les chrétiens ne cessent de s’amplifier. L’Église catholique, considérée par le pouvoir comme le soutien majeur des opposants politiques au régime Ortega, subit restrictions sur restrictions. Un florilège de mesures répressives s’abat sur la communauté catholique, muselée et empêchée de pratiquer correctement sa foi. Outre les processions pour l’Immaculée Conception récemment interdites, celles de la Semaine Sainte de 2023 avaient aussi été annulées sur ordre des autorités.

Les prêtres, religieuses et religieux sont régulièrement expulsés, les personnalités juridiques des communautés annulées et leurs comptes bancaires gelés, à l’image des jésuites de la Compagnie de Jésus en août. Arrêté puis condamné en février 2023 à 26 ans de prison pour « traîtrise à la patrie », Mgr Rolando Alvarez, qui a fêté le 28 novembre ses 57 ans derrière les barreaux, est sans doute l’illustration la plus criante d’une persécution qui s’intensifie. Après avoir refusé l’exil à plusieurs reprises, l’évêque se trouve détenu à la prison La Modelo située aux portes de Managua. Le mardi 28 novembre, le gouvernement a montré pour la seconde fois des images de Mgr Alvarez afin de « rassurer » sur son état de santé et sur ses conditions de détention, rapporte le média indépendant Despacho505. L’évêque apparaît néanmoins affaibli, le visage émacié, dans une pièce qui n’est visiblement pas sa cellule.