Voici la plus belle cathédrale de France selon les internautes

L’application de voyage "Henoo" a lancé en octobre un tournoi des plus belles cathédrales de France. Et le résultat final vient de tomber : c'est la cathédrale Saint-Julien du Mans qui vient de remporter la course, à la plus grande joie des Manceaux qui se sont mobilisés.

Belle nouvelle et grande fierté pour les fidèles du Mans ! La cathédrale Saint-Julien a remporté jeudi 30 novembre l’édition 2023 du concours virtuel de la plus belle cathédrale de France, organisé par l’application touristique Henoo. L’édifice sarthois s’est imposé largement en finale face à la cathédrale de Metz. Pour « fêter » l’évènement, Manceaux et Sarthois sont invités à un concert d’orgue samedi 2 décembre en présence de l’évêque, Mgr Jean-Pierre Vuillemin, et du préfet.

Lancée en pleine crise covid en 2021, l’application Henoo a pour but de partager des informations sur le patrimoine local et culturel des régions de France afin de les mettre en valeur. Courant octobre, l’application a lancé sur sa page Facebook le concours de “La Plus Belle Cathédrale de France”, et ce sont tout de même près de 150.000 internautes qui se sont pris au jeu et ont voté pour celle qu’ils trouvaient la plus belle. Après avoir battu Chartres, Orléans et Tours, la cathédrale Saint-Julien du Mans s’est retrouvée en demi-finale contre la cathédrale de Metz, avant de remporter haut la main le titre de plus belle cathédrale de France. Un titre honorifique qui lui permettra sans doute de redoubler de renommée et d’attirer un plus grand nombre de touristes ou d’amoureux du patrimoine.

“Majestueuse”, “belle”, “merveille”, “fierté”, “lieu où l’on vient de poser les bonnes questions”, les internautes sarthois n’ont pas été en manque de superlatifs pour faire monter leur cathédrale sur la première marche du podium, et le public les a suivi, avec près de 8.000 votants pour elle.

Il faut dire que cette cathédrale Saint-Julien, du nom du premier évêque des lieux, est un chef d’œuvre de l’architecture gothique construite dès le XIe siècle. Elle recèle bien des merveilles comme des vitraux parmi les plus vieux de France, une impressionnante rosace ou encore des voûtes célestes peintes d’anges musiciens de toute beauté. Peints à la fin du XIVe siècle sur la voûte de la cathédrale, on compte ainsi 47 anges musiciens « rayonnant de couleurs, de lumière et d’harmonie » dotés de 24 instruments différents. Un chef d’œuvre de beauté, de finesse et de grâce.

Cathédrale Saint-Julien du Mans. © Selbymay – Wikipedia

Pour fêter ce titre, l’évêque des lieux, Mgr Jean-Pierre Vuillemin, a donné rendez-vous aux fidèles et aux amoureux du patrimoine ce samedi 2 décembre à partir de 18h30. Des pièces d’orgue seront jouées dans la cathédrale et un guide sera présent pour présenter l’édifice à tous les passionnés ou simples curieux.