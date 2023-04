Un nouvel évêque pour le diocèse du Mans

Le pape François a nommé Mgr Jean-Pierre Vuillemin évêque du Mans, a annoncé le Saint-Siège le lundi 3 avril 2023. Âgé de 56 ans, Mgr Vuillemin était jusqu’à présent évêque auxiliaire de Metz.

Le diocèse du Mans a son nouvel évêque. Le 3 avril 2023, le bureau de presse du Saint-Siège a en effet annoncé la nomination de Mgr Jean-Pierre Vuillemin, 56 ans, ancien évêque auxiliaire de Metz.

Né en 1967, Mgr Vuillemin a suivi sa formation au séminaire interdiocésain de Lorraine, à l’université de Metz et à l’Institut catholique de Paris. Il est titulaire d’un doctorat en droit canonique et civil, sur le recours au canon 517 § 2 en France, où il fait une analyse du droit particulier diocésain dans les zones souffrant de pénurie de prêtres.

Après son ordination le 11 juin 1994 pour le diocèse de Saint-Dié, il a notamment été vicaire puis curé de paroisse, mais aussi official de l’Officialité interdiocésaine de Dijon, Nancy, Saint-Dié et Verdun et vice-official de l’Officialité métropolitaine de Besançon. De 2012 à 2019, il a été curé-doyen des paroisses d’Epinal.

Le pape François et le président Emmanuel Macron l’ont nommé évêque auxiliaire de Metz — sous régime concordataire — le 8 janvier 2019 pour seconder l’évêque en titre, Mgr Jean- Christophe Lagleize. Ordonné évêque le 3 février 2019, il a aussi été l’administrateur apostolique du diocèse de Metz dans l’attente de l’arrivée d’un nouvel évêque, en 2021-2022.

Au sein de la Conférence des évêques de France, il est membre du Conseil famille et société et du Conseil pour les questions canoniques. Au Mans, Mgr Vuillemin succède à Mgr Yves Le Saux, qui avait été nommé évêque d’Annecy le 21 août 2022. Sa messe d’installation aura lieu le dimanche 21 mai 2023 à 15 heures à la cathédrale Saint-Julien du Mans.

Selon l’Annuaire pontifical 2022, le diocèse du Mans, suffragant de celui de Rennes, compte environ 64% de catholiques pour une population totale de près de 580.000 habitants. Couvrant le territoire du département de la Sarthe, il compte 79 prêtres incardinés, contre plus de 180 en 2000.