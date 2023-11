Les propositions ne manquent pas pour faire de l’Avent un véritable temps de conversion et de préparation à la venue du Sauveur. Voici la sélection de la rédaction.

Cette année, l’Aventcommence le dimanche 3 décembre 2023, et avec lui le top départ de nombreuses retraites spirituelles en ligne. Une manière de se préparer, pendant 22 jours, à accueillir le Christ fait homme. Voici neuf parcours qui proposent de vous accompagner jusqu’à Noël. Chaque jour ou chaque semaine, un texte, une vidéo ou un contenu audio vous offriront de belles méditations et transformeront peut-être votre vie !

1

À l’école des santons de la crèche



L’application Youpray sort des sentiers battus pour mener les auditeurs jusqu’aux santons de la crèche. Chaque jour, Juliette Levivier, ancienne journaliste chez Famille chrétienne et auteur de nombreux ouvrages, raconte un personnage de la crèche. « Chaque santon nous dévoile quelque chose de Jésus. Les santons sont de grands catéchistes, mais aussi de grands missionnaires », promet-elle. Il ne reste donc plus qu’à les suivre pour faire un pas de plus vers Jésus. Le mystère de Noël, Youpray.

2

Un Avent pour les mamans



Une pause douce et spirituelle guidée par Claire de Féligonde, mère de cinq enfants, pour les mamans, afin de se poser quelques instants en cette période si chargée de l’Avent. Au fil des semaines, les mères sont invitées à se laisser visiter par Dieu et à lui présenter leur famille et leur vie. Deux courts épisodes par semaine, les lundis et vendredis, accompagnés d’un petit temps de prière. Prier avec… les mamans, Prier aujourd’hui.

3

faire l’expérience de la proximité de Dieu



Forts de leur expérience d’animation de retraites « dans la ville », les Dominicains proposent une retraite prêchée par des frères dominicains de l’Ecole biblique de Jérusalem sur le thème : « le Seigneur est proche » (Ph 4, 5). Malgré les guerres, les violences, la souffrance…, le Seigneur n’est pas dans les nuages. Il est là. Tout près de nous. En nous. L’occasion de relire sa vie pour découvrir quand Dieu s’est fait tout proche et deviner sa présence dans un monde violent. Le Seigneur est proche, Avent dans la ville.

4

Et si la prière devenait une routine ?



Il n’est pas toujours facile de savoir comment prier et comment développer une relation avec Jésus. Pourquoi ne pas profiter de ce temps de l’Avent pour se mettre à l’école de Jésus… Corentin Dugast, auteur de Devenir Missionnaire sans bouger de chez soi (Salvator), propose un parcours pour apprendre à prier et développer une relation de cœur à cœur avec Jésus. Un parcours audio et écrit pour se laisser aimer par Dieu, pour aimer Dieu en retour et pour faire aimer Dieu. 22 jours pour transformer sa relation à Dieu, Corentin Dugast, Hozana.

5

Méditer les vertus associées à Noël



Meditatio, première application chrétienne de méditation francophone, propose une méditation audio quotidienne pour avancer vers Noël en méditant chaque semaine une vertu associée à Noël. Ce parcours permet de préparer son cœur en méditant sur l’espérance, la simplicité et la joie. Méditations guidées sur les vertus associées à Noël, Meditatio, Hozana.

6

Vivre l’Avent avec Marie



L’Œuvre des vocations propose de méditer l’une des plus anciennes antiennes mariales que l’Eglise chante principalement pendant l’Avent : Alma Redemptoris Mater. Sept enseignements audio guidés par le Père Bruno de Mas Latrie, délégué aux vocations pour le diocèse de Paris. « Comme disent les pères de l’Eglise, la Vierge Marie a d’abord conçu le Christ dans son cœur, avant de le concevoir dans son corps. Elle est donc peut-être la plus apte à nous faire vivre l’Avent pour augmenter ce désir d’accueillir Dieu dans nos vies. » Retraite de l’Avent 2023 avec Marie.

7

Intéressé par une rencontre avec Dieu ?



Comment voir dans ma vie simple, et parfois routinière, les traces de la présence de Dieu ? Comment sentir qu’Il me guide et à mon tour avancer vers une vie plus épanouie ? L’application jésuite Prie en Chemin propose un parcours incluant chaque jour, 12 minutes de prière audio avec la Parole de Dieu, le lundi soir, un temps d’enseignement et le week-end, un temps de relecture de la semaine avec Dieu. Redécouvrir Noël, Prie en Chemin.

8

Un Avent pour les enfants



L’appli Youpray diffuse également des contes de Noël pour les enfants extraits du livre 24 histoires de Noël pour attendre Jésus paru cette année aux éditions Mame. Une histoire par jour pour faire entrer joyeusement son enfant dans le mystère de Noël. 24 histoires de Noël, Youpray.

9

Redécouvrir la signification de la crèche



Quant à la rédaction de Aleteia, elle proposera chaque semaine à ses lecteurs un extrait de la lettre apostolique du pape François sur la signification de la crèche, Admirabile signum (2019), assorti d’une courte méditation. Une manière de réaliser combien la crèche, « petit chef-d’œuvre de beauté » selon les mots du Pape, manifeste la tendresse de Dieu fait petit enfant et permet de « toucher cet événement unique et extraordinaire qui a changé le cours de l’histoire ».

