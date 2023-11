Le pape François, qui aura 87 ans le 17 décembre prochain, a été contraint depuis samedi dernier, 25 novembre 2023, d’annuler des audiences et d’alléger son agenda, en raison d’une inflammation au poumon.

Le pape François, qui aura 87 ans le 17 décembre, a été contraint ces derniers jours d’annuler des audiences et d’alléger son agenda, en raison d’une inflammation au poumon. En 2023, le pape François a été hospitalisé deux fois : en mars pour une pneumonie, et en juin pour une opération à l’abdomen.

Le pape François souffre également de problèmes de hanche. Il apparaît depuis plusieurs mois en chaise roulante et ses visites à l’hôpital Gemelli de Rome pour diverses affections sont de plus en plus fréquentes. Pour l’heure, malgré sa fatigue manifeste, François a confirmé son voyage à Dubaï début décembre pour la COP 28.