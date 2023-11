Le Vatican confirme le voyage du Pape à Dubaï

Le voyage du pape François à Dubaï pour la COP 28 a été officiellement confirmé le 3 novembre. François se rendra aux Émirats arabes unis du 1er au 3 décembre 2023, une première pour un Pape dans l'histoire de l'Église catholique.

« Acceptant l’invitation de Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, Sa Sainteté le pape François effectuera le voyage précédemment annoncé à Dubaï du 1er au 3 décembre 2023 », a confirmé le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, le 3 novembre 2023. Officiellement, le chef de l’Église catholique se rendra à Dubaï pour la COP 28. Une première pour un Pape. À la télévision italienne, le Pape avait annoncé dimanche soir qu’il irait bien aux Émirats arabes unis pour participer au sommet sur le climat qui se tient du 30 novembre au 12 décembre prochains. « Notre avenir est en jeu », insistait-il, lui qui a publié une exhortation apostolique début octobre dont un chapitre porte sur la prochaine COP de Dubaï.

Dans ce texte intitulé Laudate Deum, il souhaite que soient mises en place des « formes contraignantes de transition énergétique ». Elles devront être « efficaces, contraignantes et facilement contrôlables », insiste François qui sera donc le premier pape à participer à un sommet international sur le climat. Il s’agira de son 45e voyage hors d’Italie depuis 2013 et de son second déplacement aux Émirats arabes unis, après celui effectué en 2019. Cette année, le pape François a déjà effectué cinq déplacements à l’étranger (République démocratique du Congo et Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février, Hongrie du 28 au 30 avril, Lisbonne début août à l’occasion des Journées mondiales de la jeunesse, Mongolie du 31 août au 4 septembre et Marseille les 22 et 23 septembre).

Celui qui fêtera ses 87 ans le 17 décembre prochain s’est montré rassurant sur son état de santé lors de l’entretien à la télévision italienne. Il a notamment été opéré en juin dernier pour prévenir une occlusion intestinale. « Maintenant, je me sens très bien, je peux manger de tout », s’est-il réjoui sur Raï 1. Ce nouveau déplacement du chef de l’Église catholique intervient dans un contexte international difficile, avec la guerre qui se poursuit en Ukraine et le conflit entre le Hamas et Israël qui s’intensifie. Le pape François, très préoccupé par la situation en Terre sainte, pourrait profiter de ce sommet international pour pousser son message d’appel à la paix et renouveler les offres de médiations évoquées par son secrétaire d’État Pietro Parolin.

Un million de catholiques aux Émirats arabes unis

Durant les trois jours de déplacement, le Pape pourrait aussi rencontrer la communauté catholique présente aux Émirats arabes unis, pays où l’on compte 9 paroisses et 10 écoles catholiques. Environ 1 million de catholiques vivent dans ce pays. Ils viennent pour la plupart des Philippines ou de l’Inde. En Arabie vient d’être inauguré un Jubilé extraordinaire commémorant le 1.500e anniversaire du martyr de saint Arétas et de ses compagnons (entre 300 et 4.000 personnes) en l’an 523. Un des responsables de l’Église catholique en Arabie contacté par I.MEDIA disait espérer un geste du pontife pour cette année jubilaire à l’occasion de sa venue.

En février 2019, le Pape s’était rendu à Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis, pour y signer avec le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmed el-Tayeb le Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Il avait par ailleurs célébré une messe au stade Zayed d’Abou Dabi devant 130.000 fidèles. C’était la première fois qu’un pape posait le pied sur la péninsule arabique, berceau de l’islam.