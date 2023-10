La logique de la division fait perdre « l’humanité », avertit le Pape

Le pape François a mis en garde lors de l’audience générale du 11 octobre 2023 contre la "logique de la division" qui fait "perdre l’humanité". Il est également revenu sur la vie de Joséphine Bakhita.

« Quand nous entrons dans […] la logique de la division, […] nous perdons l’humanité », a mis en garde le pape François lors de l’audience générale du 11 octobre 2023 qu’il a présidé place Saint-Pierre, à quelques pas de la salle Paul VI où se déroule le Synode sur l’avenir de l’Église. Dans sa catéchèse, le Pape a prié spécialement pour la paix au Soudan.

Poursuivant sa série de catéchèses sur l’évangélisation, le Pape s’est inspiré de figure de la sainte soudanaise Joséphine Bakhita (1869-1947). Il a saisi l’occasion pour lancer un appel pour le Soudan, se désolant que « depuis des mois, le Soudan (soit) déchiré par un terrible conflit armé dont on parle peu aujourd’hui ». « Prions pour le peuple soudanais, afin qu’il vive en paix ! », a demandé François à la foule. Depuis avril dernier, les affrontements entre l’armée et le groupe paramilitaire FSR ont fait des milliers de morts.

« Humaniser » les situations

Rappelant la vie de Joséphine Bakhita, enlevée de sa famille à l’âge de sept ans et transformée en esclave au service de huit maîtres, le pontife argentin a médité sur son « secret ». En rencontrant Dieu et devenant chrétienne, a-t-il expliqué, « elle se sent comprise et aimée et donc capable de comprendre et d’aimer à son tour ».

L’exemple de cette sainte, a souligné le Pape, aide le chrétien non pas à « justifier » les « erreurs ou les injustices » mais à « humaniser » les situations. Et le chef de l’Église catholique de mettre en garde :

Quand nous entrons la logique de la lutte, de la division entre nous, des mauvais sentiments l’un contre l’autre… nous perdons l’humanité.

« Nous avons besoin d’humanité, d’être plus humains », a-t-il insisté. « Il est beau de dire d’une personne qu’elle a été capable de pardonner, toujours », a encore glissé le 266e pape en sortant de ses notes. « Le pardon n’enlève rien mais ajoute […] de la dignité », a-t-il conclu.

En plus de ses rencontres habituelles comme l’audience générale et l’angélus du dimanche, tous le mois d’octobre, le pontife de 86 ans suit les travaux du Synode sur l’avenir de l’Église, qui rassemble 465 participants du monde entier pour réfléchir aux urgences actuelles auxquelles sont confrontés les catholiques.

Revivez en images l’audience générale du 11 octobre 2023 :