Poursuivant ses catéchèses sur la passion pour l’Évangile, le Pape a médité sur la figure d’un laïc du Venezuela, le bienheureux José Gregorio Hernández Cisneros (1864-1919), qui fut médecin, professeur d’université et scientifique. Ce « médecin des pauvres », qui avait effectué une partie de ses études à Paris, a été béatifié le 30 avril 2021 à Caracas.

Puisant dans la vie de celui qui dut renoncer au sacerdoce en raison de problèmes de santé, le 266e Pape a souligné que le « véritable zèle apostolique » ne suit pas « ses propres aspirations, mais la disponibilité aux desseins de Dieu ». Il a encouragé le chrétien à ne pas « se renfermer sur lui-même », ni « subir passivement les choses », mais à « tout faire dans un bon esprit, pour servir le Seigneur ».

José Gregorio, a poursuivi François, « nous stimule également à nous engager face aux grandes questions sociales, économiques et politiques d’aujourd’hui ». En effet, cet « homme de prière », qui assistait à la messe et récitait le chapelet chaque jour, s’est senti appelé à offrir sa vie pour la paix, alors que gronde la Première Guerre Mondiale.

Le Pape a donné le récit du dernier jour du bienheureux, qui mourut le 29 juin 1919, au lendemain de la signature du Traité de Versailles :

Un ami lui rend visite et le trouve très heureux. José Gregorio a en effet appris que le traité mettant fin à la guerre avait été signé. Son offrande a été accueillie, et c’est comme s’il pressentait que sa tâche sur terre est terminée. Ce matin-là, comme d’habitude, il était allé à la messe et il descend maintenant dans la rue pour apporter des médicaments à un malade. Mais en traversant la route, il est percuté par un véhicule ; transporté à l’hôpital, il meurt en prononçant le nom de la Vierge.