La grande vertu chrétienne selon le pape François

Le pape François a dressé le portrait lors de l’audience générale du 30 août de sainte Kateri Tékakwitha (1656-1680), première femme autochtone d’Amérique du Nord à avoir été canonisée. Elle montre combien le chrétien doit "savoir porter [ses] croix quotidiennes avec patience, confiance et espérance".

« Le témoignage de l’Évangile ne se limite pas à ce qui plaît », a souligné le pape François lors de l’audience générale du 30 août 2023. Tissant le portrait de sainte Kateri Tékakwitha (1656-1680), première femme autochtone d’Amérique du Nord à avoir été canonisée, il a expliqué que la sainteté passait par une « union vitale avec Jésus » et le désir de répandre par de gestes simples la beauté du message chrétien.

Le pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur l’évangélisation. À la veille de son voyage en Mongolie, il est arrivé en marchant à l’aide de sa canne dans la Salle Paul VI du Vatican où l’attendaient plusieurs milliers de fidèles. Après avoir, la semaine dernière, présenté la figure de Juan Diego, un Indien de 55 ans à qui la vierge de Guadalupe est apparue au Mexique en 1531, le pape a souhaité mettre en avant Kateri Tékakwitha, jeune femme décédée à 24 ans et canonisée en 2012 par Benoît XVI.

De « petits gestes simples » pour évangéliser

Née vers 1656 dans un village du nord de l’État de New York, Kateri était la fille d’un chef Mohawk non baptisé et d’une mère chrétienne Algonquienne, « qui lui a appris à prier et à chanter des hymnes à Dieu », a raconté le Pape. Il a souligné que, bien souvent, l’évangélisation commençait par de « petits gestes simples, comme des parents qui aident leurs enfants à apprendre à parler à Dieu dans la prière et leur racontent son amour grand et miséricordieux ». Il a alors rendu un hommage aux mères et grands-mères.

François a ensuite rapporté que Kateri avait été touchée par la variole à l’âge de 4 ans, que ses parents et son frère moururent et qu’elle garda notamment des cicatrices de sa maladie au visage. Après son baptême en 1676, elle fut menacée de mort.

Qui n’a pas de patience n’est pas un bon chrétien.

Pour le Pape, la figure de Kateri montre combien le chrétien doit « savoir porter [ses] croix quotidiennes avec patience, confiance et espérance ». Sortant de ses notes, il a insisté sur la « grande vertu chrétienne » qu’est la patience. Et d’assurer : « Qui n’a pas de patience n’est pas un bon chrétien. » Revenant à la vie de la sainte, le Pape a expliqué que les gens voyaient en elle « une sainteté qui attirait parce qu’elle provenait de son amour profond pour Dieu ». La jeune femme s’était engagée dans une mission de pères jésuites auprès des enfants et des personnes malades ou âgées. « La foi s’exprime toujours par le service », a abondé le successeur de Pierre, rappelant une fois encore qu’elle n’est pas faite pour « se maquiller ».

À l’âge de 23 ans, un an avant sa mort, Kateri fit le vœu de virginité pour manifester son désir de se donner totalement à Dieu, a encore raconté le chef de l’Église catholique. Si tous ne sont pas appelés à faire ce même vœu, le chrétien est appelé « chaque jour à s’engager de tout son cœur dans la vocation et la mission que Dieu lui a confiées, en le servant ainsi que son prochain dans un esprit de charité ». Improvisant de nouveau, le pape François a rappelé : « Chacun de nous est appelé à la sainteté ; la sainteté de tous les jours. »

