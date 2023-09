Vous cherchez toujours un prénom pour votre enfant ? Voici une astuce qui pourrait bien vous aider !

Si certains sont sûrs depuis des années du prénom qu’ils vont donner à leur enfant lorsqu’ils en auront, d’autres ont parfois du mal à trouver l’inspiration. Après avoir consulté l’Officiel des prénoms, recueillis l’avis de la famille et des amis, ils demeurent indécis. Vous vous reconnaissez ? Et bien sachez qu’une astuce existe pour trouver le prénom de votre enfant : lui donner celui du saint fêté le jour de sa naissance.

Ainsi, les petites filles nées le 22 mai pourront s’appeler du nom de la sainte fêtée ce jour-là, Rita. Et les petits garçons, Émile, en référence à ce martyr de Carthage, fêté le même jour que sainte Rita. S’il y a bien un saint majeur qui est associé à chaque jour, il y en a d’autres d’ont l’Église fait mémoire. En effet, si certaines mémoires de saints sont obligatoires, d’autres ne le sont pas. Certains sont des saints « locaux » par opposition à des saints « universels ». Par exemple, la fête de saint Gérard a lieu dans les villes d’Aix et Arles où le saint y tient une place particulière, mais elle est facultative ailleurs.

Il y a également un calendrier propre aux diocèses qui fêtent un bienheureux en particulier, comme Pauline Jaricot dans le diocèse de Lyon. Toutes ces subtilités peuvent être consultées en ligne sur le site Nominis. Ainsi, si Rita et Émile ne vous conviennent pas, il est possible d’opter pour Jean (saint Jean, Abbé de Parme en Italie au Xe siècle), Loup (saint Loup, évêque de Limoges), Julie (sainte Julie, vierge et martyre de Corse), Quitterie (sainte Quitterie, Princesse wisigothe catholique au Ve siècle).

Des prénoms en lien avec la fête liturgique

Par ailleurs, Nominis indique également pour chaque prénom tous les saints qui y sont associés. Ainsi, bon nombre de prénoms féminins sont rattachés directement à un saint masculin : Guillemette à saint Guillaume, Joséphine à saint Joseph, Hortense à saint Hortens, Camille à saint Camille de Lellis, Raphaëlle à saint Raphaël… Certains saints ont eu un tel rayonnement au cours de leur vie que leurs noms ont été adaptés en prénoms. Ainsi un bébé né le jour du saint François Xavier pourra avoir comme prénom aussi bien François que Xavier. Il en est de même pour saint Louis de Gonzague, Charles de Foucauld ou Jean Bosco.

Les parents des enfants nés les jours de grandes fêtes pourront aussi trouver leur bonheur. Par exemple, les bébés nés le 15 août pourront porter le prénom de Marie, pour les filles, ou composé avec Marie, pour les garçons. Quant aux enfants qui voient le jour à Noël, Emmanuel(le) serait un prénom idéal ! Et pour ceux qui naissent à Pâques, bien qu’un saint puissent être fêtés ce jour-là (Pâques est une fête mobile), des prénoms qui évoquent la joie de la résurrection existent aussi ! Il est à noter que des prénoms comme Assomption ou Annonciation se donnent également. Parfait pour des bébés nés ces jours de fêtes !

Donner à bébé le nom du saint avec lequel il partagera sa journée de naissance lui permettra peut-être d’encore plus s’identifier au saint dont il portera le nom et s’inspirer de son exemple et son amour pour le Christ.

