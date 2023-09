Alma, ce prénom marial qui a la cote

Très en vogue, le prénom Alma se fraie pour la deuxième année une place dans le top 20. Un bel hommage rendu consciemment ou non à la Vierge Marie, appelée aussi "Alma Mater".

L’Officiel des Prénoms 2024 (First) vient d’être dévoilé, établissant comme chaque année les prénoms de filles et de garçons les plus donnés en France. Et depuis deux ans, un prénom féminin fait une apparition remarquée, notamment dans la capitale où il est le plus attribué : Alma, classé en 16e position dans le top 2023 et en 17e position dans le top 2024 alors qu’il était sous les radars auparavant (709 naissances en 2020 contre 1974 en 2022 selon l’Insee).

Si le prénom Alma a des racines arabes signifiant « savante », il s’inscrit aussi dans la tradition latine (alma signifiant « nourrissant » ou « nourricière ») et qui plus est dans la tradition catholique. En effet, comment ne pas penser à l’Alma Mater, « la mère nourricière » ? Une expression utilisée au Moyen-Age pour désigner la Vierge Marie, que l’on retrouve dans l’antienne mariale « Alma Redemptoris Mater » (Sainte Mère du Rédempteur) composée par des moines bénédictins au XIe siècle, et chantée après les complies au temps de l’Avent et de Noël, jusqu’à la fête de la Présentation de Jésus au Temple.

Alma mater est aussi le nom d’une bulle pontificale fulminée par le pape Clément V le 4 avril 1310 afin de reporter la date du concile de Vienne en octobre 1311, les travaux des commissions n’ayant pas été terminés à temps.

Prière « Alma Redemptóris Máter » (latin) :

Alma Redemptóris Máter,

quæ pérvia cæli pórta mánes,

Et stélla máris,

succúrre cadénti

súrgere qui cúrat pópulo:

Tu quæ genuísti, natúra miránte,

túum sánctum Genitórem

Virgo prius ac postérius,

Gabriélis ab óre

súmens íllud Ave,

peccatórum miserére.

Prière « Alma Redemptoris Mater » (français) :

Sainte Mère du Rédempteur,

Porte du ciel toujours ouverte,

Etoile de la mer,

viens au secours du peuple qui tombe

et qui cherche à se relever.

Tu as enfanté, ô merveille,

celui qui t’a créée.

Tu demeures toujours vierge,

accueille le salut

de l’ange Gabriel

et prends pitié de nous, pécheurs.

Saintes-patronnes

Les petites Alma pourront donc naturellement être confiées sous le puissant patronage de la Vierge Marie Mère de Dieu fêtée le 1er janvier, mais aussi sous celui de sainte Almeda, martyre galloise du VIème siècle, fêtée quant à elle le 1er août.

Quinze prénoms inspirés de la Vierge Marie :