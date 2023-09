Tendance prénoms : quels saints patrons pour les bébés 2024 ?

À l'occasion de la publication, ce 7 septembre 2023, de L'Officiel des prénoms 2024 (ed. First), Aleteia vous propose de découvrir les saintes et les saints patrons sous lesquels vous pourrez placer votre enfant à naître l’année prochaine.

Comme chaque année, L’Officiel des Prénoms, véritable oracle des futurs prénoms « à la mode » dont s’inspirent des milliers de parents, publie le 7 septembre 2023 son top 20 des prénoms pour les filles et les garçons qui naîtront en 2024. S’appuyant sur l’analyse de l’évolution des données de l’État civil et de l’Insee, les deux auteurs, Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly Perrin établissent ainsi des prédictions pour l’année à venir. Si du côté des garçons, le trio gagnant reste le même qu’en 2023, Gabriel, Léo, Raphaël, du côté des filles, Alba se hisse en haut du palmarès, détrônant ainsi Jade, qui se trouve désormais à la troisième place derrière Louise.

Des prénoms qui montent en puissance

De nouveaux prénoms font par ailleurs leur entrée dans le top 20 de 2024 : Alma et Inaya, chez les filles. Chez les garçons Malo fait son apparition à la 20e place qu’il partage avec Noé. « Inconnu avant les années 1990, Malo observe une croissance accélérée et inattendue depuis 2020 », indiquent les auteurs qui l’expliquent par le fait que ce prénom n’est composé que de deux syllabes, bénéficie à la fois de la terminaison en « o » et est d’origine bretonne, « très à la mode de manière générale ».

Isaac aussi monte en puissance et passe de la 17e à la 11e place. « Alors que, jusqu’au début des années 1990, on comptait moins de 50 naissances par an, Isaac a connu un décollage fulgurant à la fin de cette même décennie et pourrait concerner plus de 2.600 naissances en 2024 », estime Stéphanie Rapoport. Son prénom occuperait déjà la septième place à Paris, selon les données de l’Insee. D’autres prénoms bibliques comme Adam ou Aaron ont toujours le vent en poupe.

Quant aux prénoms en perte de vitesse, l’ouvrage indique que Lina, Léna, Chloé ou Lou, chez les filles, sont de moins en moins attribuées, tout comme Lucas, Hugo, Liam, Jules ou Sacha chez les garçons.

Des valeurs sûres !

Les grands classiques restent tout de même toujours présents dans la liste. Outre le top trois indétrônable depuis au moins trois ans chez les garçons, Arthur et Louis restent toujours dans la liste. La résistance de Noah et Maël surprend également. « On pensait qu’ils avaient atteint leur apogée, ils refluaient. Mais on voit désormais que les statistiques les portent ! », s’étonne Stéphanie Rapoport. Du côté des filles, Anna conserve minutieusement sa 8e place, tout comme Louise qui figure toujours dans le top trois.

En se basant sur ce palmarès, la rédaction d’Aleteia propose un saint patron correspondant à chaque prénom. Ainsi si les petits Louis se placent de facto sous la protection de saint Louis, c’est sous le patronage de sainte Albane que les petites Alba pourront être placées. Quant aux Jade, ayant un prénom qui fait référence à une pierre, c’est à saint Pierre qu’elles pourront être confiées. Une liste non-exhaustive, bien sûr, mais qui pourraient aider les parents en quête de saints patrons pour leurs chères têtes blondes !

© Aleteia / Montage Canva

