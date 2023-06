Étheldrède, Théoctiste… Ces saintes au prénom imprononçable cachent des histoires édifiantes

La complexité de leur prénom attise la curiosité… On s’essaie, pour rire, à le prononcer tout haut. L’occasion finalement de découvrir des histoires rocambolesques ou édifiantes, toutes à la gloire de Dieu.

Sainte Étheldrède est fêtée ce 23 juin. Sa sœur, sainte également, se prénomme Sexburge. Des prénoms difficiles à prononcer et à porter aujourd’hui, qui cachent néanmoins de belles histoires : des abbesses de mère en fille (oui oui, c’est possible), des oies qui ressuscitent (légende de sainte Achahildis) ou encore une évasion réussie après avoir été capturée par des pirates (sainte Théoctiste)… Voici douze saintes du Moyen Âge qui édifient par leur amour et leur confiance en Dieu :