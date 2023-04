Douze jolis prénoms qui évoquent la joie de Pâques

Une naissance prévue dans les jours qui suivent la Résurrection du Christ ? Pourquoi ne pas trouver l’inspiration parmi des prénoms qui reflètent la joie de Pâques ?

La grande fête de Pâques est un jour de joie, qui se poursuit durant les huit jours de l’octave pascale. Le Christ a vaincu la mort et est ressuscité. Les chrétiens du monde entier se réjouissent de sa victoire sur les ténèbres et de la promesse de leur propre résurrection à venir. Si dans cette allégresse vient s’ajouter une naissance, pourquoi ne pas choisir un prénom qui évoque la lumière de Pâques et rappelle que le Christ est vivant ? Sans aller jusqu’à appeler son enfant Alléluia, pourquoi ne pas choisir un prénom, comme Félicité ou Octave, qui évoque la joie de Pâques ?

Découvrez douze jolis prénoms associés à la joie de Pâques :