Le foulard scout, symbole d’unité

Le foulard scout est bien plus qu’un bout de tissu triangulaire. Il est, avec la chemise, le seul élément de l’uniforme commun aux scouts du monde entier, et signifie, selon ses couleurs, l’appartenance à un groupe.

Imaginé par Lord Robert Baden-Powell dès le début du scoutisme en 1907, le foulard roulé, porté autour du cou et noué à l’avant, fait partie intégrante de l’uniforme. Baden-Powell le portait lui-même, roulé beaucoup moins serré que selon l’usage actuel, comme en témoignent les photos de l’époque. Signe d’appartenance à un groupe local mais aussi au mouvement scout mondial, le foulard, décliné dans différentes couleurs, symbolise un attachement particulier à une ville, une région, un saint patron, une vertu, etc…

Il est l’accessoire indispensable de tout scout qui se respecte. Pour preuve, il est présent même dans la tenue de camp ! Il faut dire que dès l’origine, il revêt un aspect pratique. Le foulard permet de se protéger la nuque des rayons du soleil en été ou bien du froid en hiver, et peut aussi faire office de bandage de fortune en cas de blessure.

Chaque groupe scout possède son propre foulard. Ce sont les chefs de groupe, assistés généralement des responsables de région qui, de manière collégiale, choisissent les couleurs du foulard lors de la création d’une nouvelle unité. Le choix se fait selon l’histoire du groupe, les valeurs qu’il choisit de mettre en avant, ses saints-patrons ou encore sa situation géographique, tout en prenant garde de ne pas créer de « doublons » avec des foulards déjà existants dans le secteur. Le foulard ayant une fonction identitaire, mieux vaut éviter les foulards de mêmes couleurs dans les grands rassemblements.

Remise du foulard

« Chez les louveteaux, la remise du foulard est une étape importante », souligne Valentine Barau, ancienne commissaire national louvetisme chez les Guides et Scouts d’Europe. Le foulard, appelé « pelage » dans la pédagogie louvetisme, est remis à l’enfant après deux ou trois réunions, marquant ainsi son intégration dans la « famille heureuse ». A partir de ce jour, il devient « patte tendre » et commence à préparer sa promesse.

Chez les routiers et les guides aînées, un cérémonial marque l’entrée du jeune au clan ou au feu, donnant une place particulière à la remise du foulard. Chez les Guides et Scouts d’Europe, un foulard marron est remis au nouveau routier à l’occasion de sa montée au clan. « La couleur marron évoque la robe de bure de saint François d’Assise, symbole du dépouillement de la route », précise Valentine Barau. Les routiers sont en effet appelés à cheminer comme des pèlerins, à l’image de saint François. Autre spécificité, le foulard routier est carré. La signification est belle : on peut ainsi le couper en deux, à l’instar de saint Martin de Tours, afin de donner l’autre moitié à un compagnon qui souhaiterait rejoindre la route.

Pascal Deloche / GODONG

Chez les Scouts Unitaires de France (SUF), le cérémonial d’accueil cite explicitement le foulard comme signe de l’appartenance à la grande fraternité aînée : « Reçois ce foulard, signe visible de ton appartenance à la grande fraternité des routiers, ainsi que cette bande de clan, afin que tu marches dès aujourd’hui avec nous dans les pas de … (saint patron du clan), sur le chemin qui mène au Christ. »

La symbolique des couleurs du foulard

La palette des couleurs est large ! Le vert rappelle la nature, la Création, la vertu d’Espérance. Le rouge symbolise l’amour, le sang des martyrs, la vertu de Charité. Le jaune la lumière, le soleil, la Foi. Le bleu est souvent choisi en l’honneur de la Vierge Marie. D’autres couleurs sont plus nuancées avec des symboliques tout aussi belles : le gris pour la poussière, l’humilité, le blanc pour la pureté, ou encore l’amarante (violet) pour la tempérance – c’est la symbolique choisie par le groupe SUF de Gerson (Paris 16). Le groupe SUF saint Jean-Marie Vianney du Chesnay (78) porte un foulard vert, rappelant la nature, avec deux liserés marrons, signifiant leur ancrage à la terre et la route sur laquelle il chemine. Quant aux guides aînées chez les Europe, elles portent toutes un foulard couleur bois de rose (rouge pâle) évoquant les braises incandescentes appelées à devenir de belles flammes chaleureuses et lumineuses.

Route Paray-le-Monial 2019. Guides et Scouts d’Europe. © AGSE – ETN PHOTO – AUDE DUPUY

Les couleurs du foulard peuvent aussi représenter celles du blason d’une ville ou d’une région. Les Scouts et Guides de France des Monts d’Or (région lyonnaise) arborent ainsi un foulard bleu roi bordé de jaune d’or. De nombreux scouts d’Ile-de-France se reconnaissent à leur foulard bleu et jaune, rappelant l’ancien drapeau d’Ile-de-France : trois fleurs de lys jaune sur un fond bleu azur.

Ancien blason de l’Ile-de-France et foulard du groupe SUF saint Louis à Eaubonne (95). Ronde SUF Eaubonne.

Le foulard de groupe, symbole d’unité par excellence, raconte aussi des histoires de fusion de groupes ou au contraire d’un groupe qui a essaimé. Quand un groupe se dédouble, il est fréquent de garder au moins une couleur liée au groupe d’origine. Les SGDF du Lamentin, en Martinique, ont quant à eux un foulard moitié vert et moitié orange, rappelant par-là l’association des guides et des scouts en 2004.

Scouts du Lamentin (Martinique) – SGDF Scouts et Guides du Lamentin I Facebook

Les saints ne sont pas en reste. Certains groupes, après les avoir choisis comme saints-patrons, portent leurs couleurs sur leur foulard. Chez les SGDF, cela a été le cas à Nancy et à Metz où les foulards, en l’honneur de sainte Thérèse de Lisieux, ont été bruns et blancs, couleurs de l’habit du Carmel. Ailleurs, saint Maximilien Kolbe est représenté par du bleu et du noir, bleu quant à sa dévotion pour la Vierge Marie et noir pour son martyre. De nombreux groupes créés récemment ont choisi de se mettre sous le patronage de Mère Teresa et ont opté pour un foulard blanc ornée de deux liserés bleus, en référence au sari de la sainte de Calcutta. Les groupes sous le patronage de saint Jean Paul II arborent souvent les couleurs du Vatican, blanc et jaune.

Le groupe Saint Exupéry de Domont (Val d’Oise) a choisi, comme son nom le laisse deviner, l’auteur du Petit Prince pour inspirer la jeunesse. Les scouts portent symboliquement un foulard jaune évoquant les cheveux or du Petit Prince orné d’un liseré orange pour l’écharpe de Saint Exupéry.

Foulard des SGDF de Domont (95). SGDF Domont Saint Exupéry I Facebook

La symbolique du foulard des aînés chez les SUF, rouge avec des lisérés jaune et vert rappelant les trois branches du scoutisme, est magnifiquement illustrée dans la pédagogie de la route : « Rouge couleur des routiers, couleur du sang et de l’amour, pour que tu n’épargnes ni l’un ni l’autre au long des jours que Dieu te donnera, et pour que tu aies fait ce que tu voudrais avoir fait à l’heure de ta mort. Vert, couleur des éclaireurs, de tout ce qui grandit, pour que l’espérance t’entraîne toujours plus loin. Jaune, couleur des louveteaux, couleur du soleil, pour ta joie illumine ceux qui t’entourent. » Toute une orientation de vie résumée dans un foulard !

Philippe Lissac / GODONG

Nœud ou bague de foulard ?

Photo d’illustration. © oley / Shutterstock

Baden-Powell portait une bague de foulard. Le nœud n’a été inventé que plus tard, et revêt la belle symbolique de la bonne action : en plus de maintenir le foulard, il rappelle au scout qu’il est appelé à faire une bonne action tous les jours. Généralement, les plus jeunes ont un simple nœud coulant, la bague de foulard étant davantage répandue chez les guides et les éclaireurs. La bague est constituée d’un lacet de cuir noué en nœud de « tête de turc », mais il existe aussi des bagues en bois, en métal ou en cuir tressé.

