Matthieu avait fait une demande en mariage remarquée. Le 5 juin 2022, il avait demandé Alexandra en mariage à l'occasion des 50 ans des Scouts Unitaires de France (SUF), qui avaient rassemblé pas moins de 30.000 scouts à Chambord. Un an plus tard, le 26 août, les voilà mariés !

Collection privée Alexandra Gavois

Plus de 30.000 scouts venus du monde entier avaient assisté à cet événement : pas de quoi impressionner Matthieu, qui a fléchi le genou pour demander la main d’une guide toute émue et un peu interloquée, sous le regard attendri des uniformes beiges et chapeaux à quatre bosses. Respectivement chef de troupe à Versailles et cheftaine de compagnie à la paroisse Saint-Augustin à Paris, ce rassemblement était comme une évidence pour les deux tourtereaux. « C’est vraiment l’endroit qui nous ressemblait le plus et où l’on pouvait montrer notre désir de fonder notre couple sur ce roc et sur le sens du service qui nous porte tous les deux », avaient-ils confié à Aleteia.

Les deux scouts ont donc troqué l’uniforme pour une queue de pie et une robe immaculée, mais le salut scout et le chant de la promesse après la cérémonie de l’engagement sont, bien-sûr, toujours au rendez-vous. Le vidéaste du mariage, Ambroise Robet, a capturé ces instants de bonheur où le couple s’est uni devant Dieu, en la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier, dans les Côtes d’Armor. Soleil, couleurs, et surtout beaucoup de joie : rien n’a fait défaut aux deux amoureux de Chambord.

Collection privée Alexandra Gavois

