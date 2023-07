Trois scouts ont fait 15.000 km à vélo pour rejoindre le jamboree en Corée du Sud

Le 25e Jamboree Scout Mondial a lieu du 1er au 12 août 2023, à SaeManGeum, en Corée du Sud. Trois chefs scouts, Florian, Antonin et Pierre, achèvent un périple de 15.000 à vélo pour participer à ce grand rassemblement scout.

Ils ont réussi. Trois chefs scouts ont parcouru 15.000 km à vélo et traversé 17 pays en 220 jours, pour rallier Moisson (Yvelines) – lieu de l’unique Jamboree organisé par la France en 1947 – à SaeManGeum, en Corée du Sud, pour participer au Jamboree mondial 2023. Partis le 2 janvier 2023, ils ont traversé l’Europe, le Caucase, l’Asie centrale et les routes de la soie, jusqu’au port de Dalian, en Chine, d’où ils ont pris l’avion pour la Corée du Sud.

Dans les pas de Guy de Larigaudie, ces trois jeunes scouts de France ont pris huit mois pour aller à la rencontre des scouts des autres pays. « Nous comptons rencontrer les scouts et guides de tous les pays traversés, connaître leur manière de vivre le scoutisme, et leurs aspirations pour un futur meilleur. C’est une grande aventure sportive, écologique, de découverte et de paix, qui nous attend ! », témoignaient-ils avant leur départ. Objectif réussi. Présents et actifs sur les réseaux sociaux à travers les pages Instagram, Facebook et une chaîne YouTube dédiées à leur projet « La Cyclodyssée« , ils ont partagé au fil des mois leurs rencontres avec des scouts du monde entier.

Scouts en Chine. Cyclodyssée

La dernière en date ? En Chine. « Des scouts en Chine ? Qui l’eut cru ? », s’étonne le trio. « Et pourtant… ils sont là ! Fraternels, sympathiques, en beaux uniformes coréens, ils sont jeunes et ils ont la pêche. Association née il y a trois ans, les camps ne sont ni autorisés ni interdit, et c’est en dansant sur ce fil rouge qu’il se construisent ».

Un sacré trio

C’est Florian, 37 ans, qui a lancé ce projet fou. Chef pionnier émérite des Scouts et Guides de France, ingénieur de l’Ecole Polytechnique, consultant dans le domaine de la Transition Energétique, Florian n’en est pas à sa première course. En 2015, il a déjà parcouru Paris – Hong-Kong à vélo, d’où il a tiré un récit d’aventure Un art de parcourir le monde (Editions Alisio et Points Aventure) qui a reçu le Prix du Témoignage d’Aventure 2020 de la Société des Explorateurs Français. C’est lui qui a convaincu Antonin et Pierre de se lancer dans l’aventure.