« Recrute un chef », la plateforme qui aide les scouts à trouver du travail 

Le Rasso, l’association des aînés et anciens Guides et Scouts d’Europe, a lancé la plateforme "Recrute un chef" en partenariat avec les Scouts Unitaires de France. Leur objectif : permettre aux chefs et cheftaines des deux mouvements de concilier leur engagement scout et professionnel.

Comment concilier son engagement scout avec ses études et le début de sa vie professionnelle ? Cette question, de nombreux chefs et cheftaines se la posent. Ils sont en études supérieures, et doivent effectuer des stages, des alternances et des voyages à l’étranger. Le Rasso, l’association des aînés et anciens Guides et Scouts d’Europe,a mené en février dernier une étude auprès de 650 membres. 73% ont un stage, une alternance, ou un voyage à l’étranger à réaliser, et 20% étudient dans une autre ville que leur groupe scout. Face à cette réalité, des jeunes renoncent à devenir chef. Delphine Brosseau, directrice déléguée du Rasso, ne pouvait pas rester les bras croisés. « Une de nos missions c’est de permettre aux jeunes de s’engager dans le scoutisme et de lever les freins liés aux études et à la vie professionnelle », explique-t-elle.

Un millier d’offres d’emploi

Tout commence en 2021 quand le Rasso, sous l’impulsion de Delphine Brosseau, lance l’opération « 1 chef, 1 stage, 1 camp ». A ce moment, le programme n’est accessible qu’aux aînés Scouts d’Europe. Mais au vu du succès chez les employeurs et chez les chefs, l’AGSE a décidé de s’associer avec les Scouts Unitaires de France pour aboutir à la plateforme : « Recrute un chef« . Depuis janvier 2023, les deux mouvements de scoutisme proposent un millier d’offres d’emploi.

Concrètement, la plateforme est ouverte à toutes les entreprises recrutant des profils juniors (de 18 à 25 ans) sous contrat de travail, d’alternance ou convention de stage, ainsi qu’aux chefs et cheftaines, bénévoles engagés au sein des Guides et Scouts d’Europe et des Scouts Unitaires de France et ayant entre 18 et 25 ans.

Les entreprises fans des chefs scouts

Il semblerait que le scoutisme soit de plus en plus apprécié dans le monde du travail. « Il y a dix ans, on n’osait pas dire que l’on avait fait du scoutisme, depuis ça a beaucoup changé », affirme Delphine Brosseau. « Le monde de l’entreprise est en pleine révolution : sur la place de l’humain dans l’entreprise, le sens du travail, l’écologie, etc. Le scoutisme apporte des réponses à ces problématiques car on apprend à agir pour le bien commun et non pas pour sa petite personne. »

Le scoutisme apporte des compétences techniques car un chef de 21 ans a exercé un niveau de responsabilité inégalé. Quand les jeunes ont été chef de troupe ou cheftaine de compagnie, ils ont appris à manager plusieurs dizaines de personnes, à prendre des décisions, à financer et gérer des budgets avec plusieurs milliers d’euros. « Ce sont des aptitudes en gestion de projet que recherchent les employeurs », assure la directrice déléguée du Rasso. A cela s’ajoutent des compétences comportementales qui sont liées aux valeurs du scoutisme qui se caractérisent par le goût du service et de l’effort, du travail en équipe, de la loyauté, etc.

Les prochains objectifs de « Recrute un chef » sont de trouver un maximum d’offres d’alternance pour la rentrée car les jeunes sont en recherche. Il est important pour la plateforme de proposer un panel d’offres suffisant pour que les étudiants puissent continuer leur engagement scout.