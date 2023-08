Mongolie : des missionnaires coréens au service des catholiques

Près d'un tiers des missionnaires présents en Mongolie sont issus de Corée du Sud. Futur pays hôte des JMJ à Séoul, prévues en 2027, la Corée du Sud compte une communauté catholique minoritaire mais particulièrement dynamique.

En Mongolie, la petite mais fervente communauté catholique peut compter sur la présence de ses missionnaires. Parmi eux, la Corée du Sud se distingue tout particulièrement : près d’un tiers des missionnaires sont originaires de ce pays qui accueillera sur son sol les JMJ, en 2027.

Au total, 23 des 77 missionnaires sur place sont sud-coréens. Prêtres, de religieuses et religieux ou de laïcs sont répartis dans les villes de Oulan-Bator, Arvaikheer, Erdenet et Darkhan. Plusieurs congrégations sont présentes, comme les sœurs de la Charité de mère Teresa ou la congrégation des Salésiens. À Bayanhushuu, quartier pauvre de la périphérie d’Oulan-Bator (capitale de Mongolie, ndlr), ce sont les religieuses sud-coréennes de Saint Paul de Chartres qui dirigent une école, envoyées pour la première fois en Mongolie en 1996 afin d’aider le peuple mongolien dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La première mission catholique en Mongolie avait été installée en 1992, quelques semaines après que des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Mongolie aient été ouvertes.

« Nous avons ouvert cet institut il y a deux ans et aujourd’hui deux cents étudiants du quartier le fréquentent », explique la directrice de l’école, sœur Clara Lee Nan Young, à AsiaNews. Ici, même les enfants des familles les plus défavorisées ont droit à la meilleure offre éducative. Les Églises catholiques en Corée du Sud et en Mongolie entretiennent un lien étroit et privilégié, notamment depuis l’impulsion donnée par Mgr Lazzaro You Heung-sik, il y a 20 ans, lorsqu’il a fait le choix d’envoyer régulièrement les séminaristes de cinquième année de son diocèse pour une période d’expérience missionnaire en Mongolie. Ce pays, mesurant trois fois la taille de la France, compte environ 1.400 baptisés sur les 3 millions d’habitants de religion bouddhistes. Ce sont les missionnaires venus des pays voisins, dès 1992, qui ont réintroduit le christianisme sur cette terre traversée d’immenses steppes.

Le dynamisme de l’Église en Corée du Sud

La Corée du Sud comporte une communauté catholique particulièrement dynamique, quoique minoritaire. Si 10% de coréens sont catholiques, contre 20% de bouddhistes et 50% d’athées, un rapport de l’Institut pastoral catholique de Corée du Sud établissait en 2020 que leur nombre était passé d’un peu moins de 4 millions en 1999 à 5,9 millions en 2018, soit une augmentation de 48,6%. En 2014, le pape François s’était rendu en Corée du Sud pour un voyage de 5 jours, le premier en Asie orientale pour un pontife depuis 15 ans et le voyage de Jean Paul II en Inde.

Alors que les jeunes catholiques de Corée du Sud attendent désormais avec impatience les JMJ de Séoul, c’est la Mongolie qui accueillera à son tour le pape François dans le cadre de son 43eme voyage apostolique, du 31 août au 4 septembre. Il s’agira du deuxième pays d’Asie à recevoir la visite du Pape, juste après le Kazakhstan.

