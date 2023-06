Mais que va donc faire le pape François en Mongolie ?

Le pape François va effectuer son 43e voyage apostolique en Mongolie du 31 août au 4 septembre, a indiqué le Bureau de presse du Saint-Siège le 3 juin. Mais que va-t-il y faire exactement ?

« En acceptant l’invitation du président de la Mongolie et des autorités ecclésiastiques du pays, le pape François fera un voyage apostolique en Mongolie du 31 août au 4 septembre de cette année », a annoncé le 3 juin 2023 le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Il s’agira du 43e voyage apostolique du pontife argentin et du premier voyage d’un pape dans ce pays qui a fêté en 2022 le 30e anniversaire de la présence catholique sur place.

La Mongolie compte une petite communauté catholique d’environ 1.400 baptisés dans un pays de culture bouddhiste, comptant environ trois millions d’habitants sur une superficie de 1,5 millions de km2, soit trois fois la France. Le cardinal Giorgio Marengo, préfet apostolique d’Oulan-Bator devenu le 27 août 2022 le plus jeune membre du Sacré-Collège, expliquait en 2022 à IMedia que son cardinalat mettait en lumière « une expérience marquée par le fait d’être minoritaire, mais dans une société qui a développé une grande capacité de dialogue ». Le cardinal Marengo, qui avait été reçu quelques jours auparavant par le Pape avec une délégation interreligieuse, soulignait que « la Mongolie est un pays qui a su, dans son Histoire, promouvoir la paix, l’harmonie entre des populations d’origines différentes ».

Retour des missionnaires en 1992

Après l’extinction du christianisme nestorien qui avait essaimé en Asie centrale au premier millénaire, c’est seulement en 1992, au début de l’ouverture démocratique du pays, que les premiers missionnaires catholiques sont arrivés, dans un contexte religieux dominé par le bouddhisme tibétain. L’émergence de cette Église avait beaucoup intéressé Jean Paul II, qui souhaitait s’y rendre pour la consécration de la cathédrale d’Oulan-Bator en 2003, mais ce projet de voyage n’a jamais pu se concrétiser en raison de l’état de santé du pontife polonais.

Ce voyage du pape François devrait aussi s’inscrire dans une géopolitique plus large, dans la continuité de sa visite de septembre 2022 au Kazakhstan, mais aussi de ses nombreuses visites dans des pays proches de la Chine (Corée du Sud, Japon, Philippines, Birmanie, Thaïlande…).

La Mongolie est en effet un pays tampon entre la Russie et la Chine, et elle est aussi l’un des rares pays au monde à entretenir des relations suivies à la fois avec la République populaire de Chine et avec Taïwan. C’est en effet au temps du régime de Tchang Kaï-chek, en 1945, que l’indépendance de la Mongolie a été formellement reconnue par la République de Chine, un acquis que Mao, arrivé au pouvoir à Pékin en 1949, n’a pas remis en question. La Mongolie pourrait donc apporter des espaces de contact sur le dossier taïwanais ainsi que les tensions intercoréennes : le président de la Mongolie, Ukhnaagiin Khürelsükh, a relancé en 2022 une invitation au leader nord-coréen Kim Jong-un à se rendre en visite officielle à Oulan-Bator, après y avoir accueilli le ministre sud-coréen des Affaires étrangères.

Première visite d’un pape

Ce 43e voyage apostolique du pape François se tiendra un petit peu plus de trois semaines après son retour des JMJ de Lisbonne, qui donneront lieu à son second voyage apostolique au Portugal, six ans après sa visite de 2017 dédiée au centenaire des apparitions de Fatima.

La Mongolie sera le septième pays à recevoir la première visite d’un pape sous le pontificat actuel, après la Birmanie en 2017, les Émirats arabes unis et la Macédoine du Nord en 2019, l’Irak en 2021, Bahreïn en 2022 et le Soudan du Sud en 2023. Le programme et les détails ultérieurs seront communiqués dans les prochaines semaines, a précisé le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège.