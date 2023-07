JMJ : une jeunesse pleine d’espérance pour représenter les pays persécutés

Ils seront plus de 600.000 jeunes catholiques à se rendre à Lisbonne du 1er au 6 août pour les JMJ. Certaines délégations issues de pays où la foi chrétienne est l'objet de persécutions illustrent à quel point cette jeunesse est porteuse d'espoir.

600.000 : c’est le nombre de jeunes catholiques inscrits aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne, du 1er au 6 août. Si le plus grand nombre d’inscrits provient des pays d’Europe ou des États-Unis, les délégations issues de pays plus lointains ne sont pas en reste. De nombreux jeunes afflueront ainsi vers la capitale portugaise depuis des pays défavorisés, en situation de grande pauvreté ou de persécution.

En Asie par exemple, de jeunes chinois seront de la partie malgré les grandes restrictions à la pratique de la foi catholique dans leur pays. Ainsi, un groupe de 50 jeunes filles et garçons chinois est déjà en route pour le Portugal où ils sont attendus pour les JMJ. Ils ont d’abord effectué un passage par Rome, et notamment au Palais Propaganda Fide, a indiqué l’agence Fides. Leur périple se poursuit de ville en ville, avec au programme la visite d’Assise, Avignon, Lourdes, Saragosse, Madrid et Salamanque, avant d’arriver à Lisbonne. Parmi eux, certains jeunes ont tout juste été baptisés et d’autres attendent avec impatience de recevoir ce sacrement. Une situation particulièrement réjouissante puisque l’Église en Chine, bien que dynamique, est en souffrance en raison de nombreuses discriminations et des entraves à la pratique du culte qu’inflige sans trêve le gouvernement communiste aux croyants. La Chine demeure ainsi l’un des pays du monde où les chrétiens sont le plus persécutés.

Hong-Kong, Inde…

À Hong Kong, ce sont 300 jeunes catholiques qui sont attendus à Lisbonne. Leur programme comprend un pèlerinage de 100 kilomètres sur le chemin de Saint-Jacques, le long d’une section du célèbre sentier menant à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, ainsi que la visite de plusieurs sanctuaires en France et en Allemagne. Sous statut spécifique, Hong Kong n’est pas moins exempte de multiples vexations dirigées expressément contre les catholiques.

En Inde, alors que le nombre d’attaques contre les chrétiens est déjà estimé à 400 depuis le mois de janvier 2023, 900 jeunes Indiens se préparent à partir pour Lisbonne. Ils y seront porteurs d’un message pour les chrétiens du Manipur, un État où des violences inter-ethniques font rage depuis environ deux mois et ont conduit à la destruction de centaines d’églises et habitations chrétiennes, ainsi qu’à de terribles meurtres et agressions physiques d’une rare violence. « La participation des jeunes Indiens aux JMJ sera l’occasion de prier pour la fin des troubles et le rétablissement de la paix dans cet État du nord-est de l’Inde, en partageant la prière avec d’autres jeunes du monde entier », rapporte l’agence Fides.

Afrique et Moyen-Orient

En Éthiopie, où les chrétiens de toutes confessions sont victimes de discriminations et de persécutions, 72 jeunes se préparent à partir pour Lisbonne. Ils sont suivis par la délégation officielle du Burkina Faso, composée de 37 jeunes catholiques accompagnés de cinq prêtres et quatre religieuses ainsi que d’un évêque. Un départ préparé depuis un an et attendu avec une grande impatience. « Chaque mois, des réunions préparatoires ont été organisées pour résoudre les questions pratiques, techniques et relatives aux visas, ainsi que les questions spirituelles et morales pour les jeunes. Chaque dernier week-end du mois, les jeunes se retrouvent avec les aumôniers pour prier et préparer leur pèlerinage à travers la catéchèse, les jeux, l’apprentissage de l’hymne des JMJ et les rencontres intergénérationnelles », a ainsi précisé l’aumônier national à l’agence Fides. Le Burkina Faso est soumis à une très forte insécurité liée à l’expansion des réseaux djihadistes qui a engendré une dramatique dégradation du sort des chrétiens.

La jeunesse d’Orient, porteuse d’espérance

La jeunesse d’Orient se rassemble elle aussi pour les JMJ. Au total, un millier de jeunes chrétiens orientaux participeront aux JMJ, rapporte notamment fr.aleteia.org/tag/vatican/">Vatican News »>Vatican News. 600 pèlerins viendront d’Irak, du Liban, d’Égypte, de Syrie, ou encore d’Ukraine, principalement grâce à l’Œuvre d’Orient. L’AED permet quant à elle la venue de 30 Irakiens.

[EN IMAGES] Les JMJ depuis 1987 :