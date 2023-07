150 jeunes chrétiens persécutés dans leurs pays se joindront aux JMJ

Environ 150 jeunes issus de pays pauvres ou dans lesquels les chrétiens sont persécutés vont participer aux JMJ de Lisbonne, du 1er au 6 août. Une expérience spirituelle forte qu'ils vont pouvoir vivre grâce à l'Aide à l’Église en Détresse (AED) en partenariat avec la Conférence des Évêques de France (CEF) et différents diocèses français.

Les JMJ approchent à grands pas et plus de 600.000 jeunes du monde entier sont attendus à Lisbonne du 1er au 6 août pour y participer. Si les pays les plus représentés sont européens, avec l’Italie, l’Espagne et la France en tête de liste du plus grand nombre de jeunes inscrits, d’autres pèlerins viendront du monde entier, y compris de pays parfois isolés, en souffrance ou dans lesquels les chrétiens sont persécutés. Ainsi, 150 jeunes pourront partir aux JMJ grâce au soutien de l’Aide à l’Église en Détresse (AED) en partenariat avec la Conférence des Évêques de France (CEF).

Venus d’Amérique Latine, d’Asie ou d’Afrique, ces jeunes seront accueillis dans des diocèses français : parmi eux, les diocèses d’Annecy, de Bayonne Lescar et Oloron, Belfort Montbéliard, Créteil, Dijon, Langres, Lyon, Nanterre, Tarbes ou encore Lourdes. D’autres partiront avec des communautés religieuses, telles que la communauté du Chemin Neuf, l’Institut de Notre Dame de Vie, ou Jubilatio- Jeunesse Dominicaine.

Une veillée de prière en groupe

Ainsi, ce sont par exemple cinq jeunes français de Guadeloupe, 30 Irakiens, 13 Chinois, 20 Tchadiens ou encore 25 Philippins qui auront la joie de participer aux JMJ. D’autres nationalités seront aussi représentées, comme le Mexique, le Burkinabé, le Liban, le Rwanda, le Vietnam ou encore le Bénin. Si tous ces jeunes catholiques vivront cet événement phare de l’été au cœur de leurs groupes respectifs, tous se retrouveront le mercredi 2 août dans la ville de Santos pour une veillée de prière organisée par l’AED sur le thème « l’espérance, à l’école de nos frères chrétiens du monde ». Au cours de celle-ci, plusieurs jeunes seront appelés à témoigner de leur manière de vivre leur foi dans des conditions de vie parfois extrêmement difficiles, notamment dans les pays où les chrétiens font l’objet de persécutions.

Découvrez aussi en images les saints patrons des JMJ de Lisbonne :