Qui seront les anges gardiens des JMJ ?

Ils seront environ 600.000 à affluer du monde entier vers Lisbonne pour les JMJ, du 1er au 6 août. Et si la moyenne d'âge est de 20 ans, qui a dit que les JMJ n'incluaient pas aussi les grands-parents ?

« On ne laisse pas Mamie dans un coin ! ». Si les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) ont peu de choses en commun avec l’iconique comédie musicale Dirty Dancing, elles ont cependant la même volonté de donner un rôle à tout le monde. Bien que la moyenne d’âge des participants aux JMJ est de 20 ans, les organisateurs ont décidé d’inclure toute personne désireuse de participer à cet événement d’une ampleur spirituelle inédite.

Pour cela, rien de plus fort que d’offrir son soutien par la prière. Les grands-parents, et majoritairement les grands-mères, auront pour mission de prier chaque jour pour les participants et les volontaires des JMJ. Ils deviendront ainsi les anges gardiens discrets — et un peu ridés, signe de la sagesse sans doute —, de la jeunesse fougueuse et joyeuse qui envahira les rues de Lisbonne. Certains le sont d’ailleurs déjà en participant au financement du voyage pour leurs petits-enfants !

Cette initiative « a été motivée par la confiance que nous avons dans la prière et la certitude de son importance, inspirée par les paroles du Pape François sur la mission des grands-parents et des personnes âgées », peut-on notamment lire sur le site officiel dédié à la chaîne de prière des grands-parents pour les JMJ, et est « un bon moyen de connecter les générations, grands-parents et petits-enfants, dans la participation aux JMJ Lisbonne 2023. » Pour s’inscrire, le site propose de remplir un formulaire avec son adresse e-mail, à laquelle seront envoyés ensuite le nom et le prénom du jeune pour lequel prier. Il devient ainsi le « petit-fils » ou la « petite-fille » du priant le temps des JMJ.