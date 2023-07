JMJ de Lisbonne : la petite Thérèse sera aussi de la partie !

200 jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux vont participer aux JMJ de Lisbonne début août. Et ils seront très bien accompagnés, puisqu'ils emmènent avec eux, dès le 24 juillet, des reliques de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus !

La petite Thérèse n’a jamais quitté son couvent jusqu’à sa mort, à l’âge de 24 ans. Et pourtant, c’est à Lisbonne que 200 jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux s’apprêtent à emmener ses reliques, dans le cadre des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ). Du 24 juillet au 8 août, ces jeunes catholiques partiront en car avec le reliquaire gothique, qui contient une vertèbre de la sainte, quant à lui transporté dans une voiture adaptée.

Sanctuaire Sainte Thérèse de Lisieux

Les reliques et les pèlerins seront accueillis dans le diocèse d’Aveiro au Portugal, après avoir traversé la frontière avec l’Espagne. Ils y resteront du 24 au 31 juillet, veille du début des JMJ à Lisbonne. Le 31 juillet, les reliques de sainte Thérèse devraient être exposées à Fatima lors de la messe internationale célébrée à 11 heures. « Nous avons proposé de les exposer, nous sommes en attente d’une réponse de la part du sanctuaire », explique à Aleteia Emmanuel Maréchal, responsable des JMJ pour le diocèse.

Pastorale des jeunes diocèse de Bayeux Lisieux

Les reliques seront ensuite emmenées à Lisbonne à l’église Saint-Louis-des-Français, où elles seront proposées à la vénération dans le cadre du programme « Festival de la Jeunesse », qui rassemble plusieurs évènements spirituels, culturels ou sportifs organisés par les pèlerins du 1er au 6 août au cœur de la capitale du Portugal. Ce sont justement les jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux qui animeront des temps de prière autour des reliques de Thérèse. Le retour des JMJ s’effectuera par Lourdes, où les reliques devraient à nouveau être exposées à la vénération des fidèles du sanctuaire marial.

Des reliques pèlerines

Les reliques de Thérèse Martin et de ses parents, Louis et Zélie, sont habituées des vols long-courrier. Elles ont traversé les océans à maintes reprises et visité une soixantaine de pays, répartis sur les cinq continents. Depuis sa tendre enfance, la petite Thérèse se rêvait en grande missionnaire parcourant la Terre pour évangéliser. Finalement, carmélite à Lisieux, Thérèse n’a jamais voyagé. Après sa mort pourtant, sa spiritualité a dépassé les frontières de la France pour trouver un rayonnement hors du commun. Les JMJ de Lisbonne en apportent encore la preuve.

