Deux mots à retenir lorsque vous vous sentez anxieux

Il suffit parfois de se rappeler les fondements du message du Christ pour nous donner de la force de traverser les épreuves douloureuses et surmonter les moments difficiles.

L’incertitude constante dans laquelle nous vivons peut, chez certaines personnes, être source d’une profonde et durable anxiété. De plus en plus en plus de personnes souffrent ainsi de troubles de l’anxiété, conséquences d’une vie stressante dans une société hyperconnectée, de plus en plus individualiste où tout doit aller vite et où les sources de stress sont nombreuses.

Face à des situations stressantes, chacun déploie ses astuces pour garder le contrôle et, autant que faire se peut, chasser le sentiment d’anxiété qui nous habite : sortir avec des amis, faire une to do list, aller courir… Mais nous sollicitons rarement le Seigneur qui peut pourtant être d’une aide précieuse. Pour aider à gérer ses sentiments, son stress et accepter l’inconnu, voici deux mots que vous pouvez répéter, dans les moments de panique, plusieurs fois d’affilé : « patience » et « foi ».

Deux mots pour entrer dans l’Espérance

Patience dans le sens où nous n’avons pas tous le même rythme de vie. À la suite du Christ chacun doit prendre le temps de suivre son chemin de vie, à son rythme et à Sa suite. Répéter le mot « foi » permet quant à lui de se rappeler que quoiqu’il arrive, le Christ est présent et nous aime infiniment.

Cette utilisation de la répétition peut calmer le stress et aider à s’ancrer dans les moments de panique. Et plus les mots sont répétés, plus il est possible de commencer à vraiment comprendre le sens de ces deux mots et entrer ainsi dans l’Espérance.

