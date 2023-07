Dans un document publié en juin 2022 mais traduit en français en avril 2023, le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie propose de grandes orientations pastorales afin de renforcer les préparations au mariage. Parmi les nombreuses propositions, le choix, par les fiancés, d’une "prière du couple" qui les accompagne tout au long de leur préparation, et pourquoi pas, de leur vie conjugale.

L’un des souhaits les plus chers du pape François est que les mariages soient plus solides. Pour cela, il est convaincu de la nécessité de réformer en profondeur les préparations au mariage, afin que les fiancés prennent davantage conscience de l’engagement et de la valeur sacrée du mariage. « Je tiens à réaffirmer la nécessité d’un “nouveau catéchuménat” en préparation au mariage. (…) De même que pour le baptême des adultes le catéchuménat fait partie du processus sacramentel, la préparation au mariage [doit devenir] elle aussi partie intégrante de toute la procédure sacramentelle du mariage, comme antidote empêchant la multiplication des célébrations matrimoniales nulles ou inconsistantes », a déjà déclaré François à l’occasion de l’Inauguration de l’Année Judiciaire du Tribunal de la Rote Romaine le 21 janvier 2017.

Les Itinéraires catéchuménaux pour la vie conjugale publiés par le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie veulent être une réponse à cette préoccupation du Saint Père et une aide pour les diocèses dans leur façon de penser ou de repenser leur itinéraire de préparation au mariage et d’accompagnement des premières années de vie conjugale. Car, alerte le pape François dans la préface, une préparation « trop superficielle » mène au risque de célébrer « un mariage nul » ou construit sur « des bases si fragiles qu’elles s’effritent en peu de temps ».

D’une centaine de pages, le texte s’articule autour de trois phases : la préparation au mariage, la célébration des noces, l’accompagnement des premières années de vie conjugale, notamment « dans les crises et les moments de découragement ».

Des rites propres aux fiancés

Sommet du dispositif, une phase dite catéchuménale, sur un an, s’adressant aux fiancés. Une préparation au mariage renforcée, comprenant davantage de rencontres et de retraites, l’annonce de la foi, l’accès aux sacrements, une approche psychologique pour « prendre conscience de ses propres carences psychologiques et affectives » mais aussi des rites de passage en paroisse à l’instar de ce qui est fait pour le baptême des adultes : remise d’une Bible, présentation à la communauté paroissiale, bénédiction des bagues de fiançailles… en évitant toutefois une « exposition publique excessive » qui pourrait diminuer la liberté des fiancés.

« Parmi les rites à envisager, avant d’arriver à celui du mariage, on peut citer (…) la remise d’une “prière du couple” qui les accompagnera sur leur chemin », proposent explicitement les auteurs du document. Une excellente idée dont les fiancés peuvent se saisir ! En effet, pourquoi ne pas choisir et faire sienne une prière qui accompagnera le couple tout au long de la préparation au mariage puis tout au long de leur vie conjugale ? Ou même qu’ils pourront rédiger eux-mêmes selon leurs aspirations. Prière qu’ils se verront remettre à l’occasion d’une messe dominicale par exemple. Certains ont bien leur « chanson » particulière, appartenant au « mythe fondateur » de leur couple, alors adopter une prière qui leur ressemble est un beau premier pas vers une spiritualité conjugale à venir.

« Pour pouvoir aller vers la plénitude, pour créer une vraie communion entre les époux dans la durée, pour découvrir toute la grandeur et la beauté de l’autre, pour rencontrer aussi l’image de Dieu en lui ou en elle, le chemin le plus efficace est celui de la prière », explique le père Paul Habsburg. « Quand les époux apprennent à être unis dans l’âme, même si un jour ils se trouvent un peu fragiles — divisés dans leur tendresse ou dans leurs opinions — cette union des âmes restera un lien inébranlable. Elle deviendra le lieu le plus intime de leur complicité, car Dieu y habite ! »

Par ailleurs, les auteurs du texte exhortent les diocèses à avoir le courage de proposer la chasteté, « bien qu’elle soit aujourd’hui en conflit direct avec la mentalité commune ». Après le mariage, ils formulent des suggestions pour entretenir la flamme : un journal des époux, le renouvellement des promesses matrimoniales aux anniversaires les plus importants, des itinéraires spécifiques pour les couples en crise.

Voici des suggestions de prières afin de trouver celle qui unira spirituellement votre couple :