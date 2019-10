Le boom des initiatives pour réconcilier les couples en crise

1 Parcours Tobie et Sara : renouveler sa feuille de route

« Il convient d’accompagner les conjoints pour qu’ils puissent accepter les crises qui surviennent, les affronter et leur réserver une place dans la vie familiale. Les couples expérimentés et formés doivent être disponibles pour accompagner les autres dans cette découverte » ( AL, 232 ), demande le pape François. Parce que « la crise du couple déstabilise la famille et peut provoquer, à travers les séparations et les divorces, de sérieuses conséquences sur les adultes, sur les enfants et sur la société, en affaiblissant l’individu et les liens sociaux. Les crises du mariage sont affrontées souvent de façon expéditive, sans avoir le courage de la patience, de la remise en question, du pardon mutuel, de la réconciliation et même du sacrifice » ( AL, 41 ), déplore-t-il. Une prise de recul, un pardon donné et reçu, une réconciliation, autant de démarches proposées justement au cours de ces retraites ou sessions organisées par différents mouvements chrétiens, avec un objectif : aider le couple à aimer mieux, et aimer encore.

À l’image du couple biblique de Tobie et Sara, marqué par la mort et rejoint par l’ange du Seigneur qui leur fait faire un beau chemin de résurrection, les couples éprouvés par les difficultés sont invités dans ce parcours à rétablir la confiance et la communication, à exprimer leurs blessures, à pardonner et être pardonné pour retrouver un nouvel élan dans leur vie conjugale. Sous la forme d’une retraite de cinq jours animée par le père Michel Martin-Prével, marié pendant 32 ans, veuf, puis prêtre de la communauté des Béatitudes, le parcours Tobie et Sara s’achève par l’élaboration d’une feuille de route pour le couple renouvelé. Si un prêtre ou un accompagnateur peut intervenir pour aider le couple à dialoguer, il n’y a en revanche pas d’échange en groupe. Tout au long du parcours, les couples sont portés par la prière des membres de la Communion Tobie et Sara qui prient pour eux, anonymement.

2 Week-End Cénacle : renaître de l’Esprit

La Communion Priscille et Aquila propose des week-ends « Cénacle » aux couples mariés souhaitant renouveler leur vie, leur foi, leur amour, leur intimité et leur alliance conjugale à travers une expérience de rencontre intime et commune avec le Christ dans l’Esprit saint. Un temps de Rédemption et de Pentecôte pour conduire le couple à renaître de nouveau, de l’eau et de l’Esprit. « Venez à moi vous qui peinez et je vous donnerai le repos » (Mt 11, 28), a dit Jésus : les couples dont la vie est marquée par les tensions, les difficultés ou les épreuves, et qui veulent goûter la bonté, l’amour et la miséricorde de Dieu, sont appelés à se ressourcer auprès du Seigneur à travers des célébrations liturgiques, des prières de louange, les sacrements et des temps de silence. C’est aussi l’occasion d’échanger à deux pour prendre le temps de se dire l’un à l’autre et de s’accueillir dans nos pauvretés et nos grâces. Des couples « priants » assurent un service personnalisé de prière et d’écoute pour les « filleuls » qui leur sont confiés.

3 Retraite Guérison du couple : accueillir la grâce de guérison

Cette retraite Cana, organisée par la communauté du Chemin Neuf, est adressée aux couples qui vivent un tournant dans leur vie ou une crise. Elle a pour but de relire son histoire personnelle et conjugale et d’accueillir une grâce de pardon et de guérison pour soi et son couple. Cinq jours à vivre en couple, sans enfants, à la Maison Cana des Pothières (Rhône). Chaque journée est rythmée par la prière, un temps d’enseignement, des ateliers (poterie, relaxation, peinture… selon les sessions) et un accompagnement spirituel.

4 Parcours Oxygène : donner un nouveau souffle à son couple

La Mission Amour et Vérité de la communauté de l’Emmanuel organise des formations concrètes, avec des exercices pratiques, pour donner un nouveau souffle à sa vie de couple. Elles s’adressent à tous les couples, mariés ou non, et consistent en cinq soirées, au Chesnay (Yvelines) et un week-end au sanctuaire d’Alençon. Les thématiques abordées sont la connaissance de soi et la communication, désamorcer les conflits, s’aimer de mieux en mieux, accueillir et aider nos enfants à grandir en homme et en femme, donner une vie spirituelle à notre couple.

5 Retrouvaille : restaurer une relation brisée

Mouvement d’Église né au Québec il y a 50 ans, Retrouvaille est un programme de « sauvetage des couples en crise », présent en France depuis 2011. Il est destiné aux couples mariés qui se disputent constamment, qui n’arrivent plus à communiquer, qui envisagent la séparation ou sont déjà séparés. Restaurer la relation, c’est le défi auquel les couples sont invités le temps d’un week-end puis de rendez-vous « post-session ». Expression et partage des sentiments, écoute active, gestion de conflits, discussion, pardon, intimité du couple, relation à soi, à l’autre, à Dieu, sont autant d’exercices proposés par un prêtre et une équipe de plusieurs couples à même de témoigner sur la manière dont ils ont renoué leur relation conjugale. On ne partage pas ses difficultés avec d’autres, le travail se fait seul et avec son conjoint.

6 Vivre et Aimer : prendre du temps à deux

Mouvement chrétien qui s’adresse à tous les couples, mariés ou non, croyants ou non, pour apprendre ou réapprendre à aimer au quotidien et dans la durée. Les sessions Vivre et aimer se déroulent un peu partout en France sur un week-end. Un temps privilégié à deux pour expérimenter une nouvelle façon de communiquer et de renforcer le lien conjugal.

7 Parcours Alpha Couple : se donner les moyens de durer

Les Parcours Alpha Couple sont destinés à tous les couples mariés depuis plus de deux ans, ou vivant ensemble depuis longtemps, pour les aider à construire ou raffermir leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de durer. En lien avec bon nombre de paroisses, un parcours se déroule sur sept soirées, chacune articulée autour d’un dîner en tête à tête, suivi d’un exposé sur un thème particulier, puis d’un temps d’échange (guidé) en couple.

8 Aimer mieux : se faire accompagner quand on doute

Session de quatre jours proposée par le Cler Amour et Famille, Aimer mieux s’adresse aux couples qui doutent ou sont au bord de la rupture, et qui souhaitent réfléchir à l’avenir de leur engagement. La session, animée par des conseillers conjugaux, permet d’aborder en groupe, en couple et de manière individuelle les grands thèmes de la vie conjugale : communication, tendresse, vie sexuelle, connaissance et estime de soi, conflits, insatisfactions, pardon et réconciliation, projet commun à réactiver ou à construire… La dimension spirituelle est intégrée comme une composante de cette démarche, dans le respect des convictions de chacun.