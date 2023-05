Cinq manières de se préparer à la Pentecôte

Parcours spirituels, coloriages et bricolage, voici cinq façons de préparer son cœur à accueillir l’Esprit Saint à la Pentecôte.

Il reste neuf jours avant la Pentecôte, célébrée cette année le 28 mai. Un temps dédié à la préparation de cette grande fête qui célèbre la venue de l’Esprit Saint sur les Apôtres. Une venue annoncée par le Christ lui-même avant de monter au Ciel à l’Ascension « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).

Après avoir regardé le Christ monter à la droite du Père, les fidèles sont invités à creuser en eux le désir de recevoir l’Esprit Saint à la Pentecôte. Et il existe bien des manières de s’y préparer. Voici cinq idées pour se tenir prêt à accueillir l’Esprit.

1 Un parcours très court et très bien fait

Fort du succès de son parcours de Carême, le site Formation catholique, initiative à laquelle sont associés Magnificat, Famille Chrétienne, Mame et Aleteia, vient de lancer un nouveau parcours pour se préparer à la Pentecôte : « Recevoir l’Esprit Saint ». Il se décompose en trois séances assez courtes, chacune illustrée par une vidéo, une méditation et une prière. Un format dynamique, accessible et en ligne pour accueillir l’Esprit Saint, se mettre à son écoute et témoigner de la joie d’être sauvés. Pour s’inscrire, il suffit de cliquer ici : « Recevoir l’Esprit Saint« .

2 Une neuvaine pour vivre une Pentecôte personnelle

Afin de se préparer à la Pentecôte, Aleteia publie chaque jour durant neuf jours des extraits d’une neuvaine tirée du livre Neuvaine et prières avec l’Esprit Saint (éd. Emmanuel) de Jean-Luc Moens. Elle invite à vivre une Pentecôte personnelle et aide à faire grandir l’Esprit Saint en soi. Le premier jour de cette neuvaine consiste à demander la grâce de croire au don de l’Esprit qui nous a été fait et qui est vraiment présent en nous, même si nous ne sentons rien.

3 Des mandalas « spécial Pentecôte »

Mame

Connus pour leur vertu anti-stress, les mandalas peuvent aussi être de formidables supports pour développer sa vie intérieure et méditer sur les grands mystères de la foi chrétienne. Des éditeurs catholiques comme Mame ou Pierre Téqui ont publié des coloriages inspirés des mandalas, notamment en lien avec les grandes fêtes. La Pentecôte est illustrée par une colombe, symbole de l’Esprit-Saint qui descend sur les disciples, ou par les langues de feu.

4 Un bricolage avec les enfants : un vitrail

IC / ALETEIA

Et si, cette année, pour fêter la Pentecôte, vous fabriquiez un vitrail ? Une belle idée pour montrer à un enfant combien notre vie prend du sens et des couleurs lorsqu’elle est éclairée par le Christ. Nul besoin d’épaisses pièces de verre à assembler avec du plomb, le vitrail proposé par Aleteia est fait avec du papier et de la colle.

5 Une prière à l’Esprit Saint

Voici la séquence chantée avant l’Alleluia, le jour de la Pentecôte. Une belle prière pour appeler l’Esprit Saint.

« Viens, Esprit Saint«