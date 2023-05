Des mandalas pour méditer les grands mystères de la foi chrétienne

Pourquoi ne pas méditer les mystères tels que l’Ascension et la Pentecôte en coloriant ?

Connus pour leur vertu anti-stress, les mandalas peuvent aussi être de formidables supports pour développer sa vie intérieure et méditer sur les grands mystères de la foi chrétienne.

Traditionnellement, les mandalas étaient créés avec du sable de couleur, il s’agissait d’une œuvre éphémère détruite par la pluie ou le vent. Emprunté au sanskrit, le terme « mandala » signifie littéralement « cercle ». C’est pourquoi la majorité des mandalas est composée d’une forme circulaire représentant un amalgame de symboles.

Or la religion chrétienne n’est pas avare de symboles ! Des éditeurs catholiques comme Mame ou Pierre Téqui ont ainsi publié des coloriages inspirés des mandalas, avec une vraie valeur ajoutée spirituelle : ils sont en effet augmentés de versets bibliques à méditer, de commentaires des grandes fêtes du calendrier liturgique, ou encore de symboles chrétiens tels que la colombe de l’Esprit Saint, la Croix, le Sacré-Cœur… L’occasion de prier et méditer, notamment à l’approche de l’Ascension et de la Pentecôte.

L’Ascension du Seigneur est évoquée ici par la figure du Christ qui s’élève vers le Ciel, tandis que la Pentecôte est illustrée par une colombe, symbole de l’Esprit-Saint qui descend sur les disciples, et par les langues de feu.