À Assise, le pape François signe sa troisième encyclique, « Fratelli tutti »

Ce samedi 3 octobre 2020, le pape François se rend à Assise afin de signer la troisième encyclique de son pontificat, Fratelli tutti (Tous frères, en italien) qui porte sur la « fraternité humaine » et « l’amitié sociale ». Ce document devrait être un développement du Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune , un texte signé le 4 février 2019 à Abou Dabi (Émirats arabes unis) avec le grand imam de l’université d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb.

Assise est un lieu hautement symbolique à plus d’un titre. Le pape François – le premier à choisir le nom du Poverello – s’est déjà rendu deux fois à Assise. Il était déjà venu à l’occasion de la fête de saint François le 4 octobre 2013. Il avait d’ailleurs expliqué le choix du nom de François : selon lui, le saint a été « un homme qui s’est dépouillé et a revêtu du Christ et, à l’exemple du Christ, a aimé tout le monde, en particulier les plus pauvres et les plus abandonnés, a aimé la Création de Dieu avec émerveillement et simplicité ».

Le 20 septembre 2016, le 266e pape est retourné à Assise pour participer, dans la continuité de ses deux prédécesseurs, à une Journée de prière pour la paix, confirmant que la petite ville d’Ombrie est, pour les récents pontife, la “capitale de la paix”. Proximité avec les plus pauvres, protection de la Création ou encore dialogue interreligieux… Le pontificat du pape François semble entièrement calqué sur la vie et les principes du petit pauvre d’Assise. À l’occasion de cette troisième encyclique – dont le titre est pour la deuxième fois tiré d’une citation du saint ombrien (Admonitions de François d’Assise (6, 1: FF 155)) – nul doute qu’un nouveau volet de la spiritualité franciscaine du pape va être dévoilé

Les encycliques du pape François

Publiée en juillet 2013, quatre mois après l’élection du pape François, Lumen fidei, encyclique sur la foi, a été rédigée en grande partie par son prédécesseur, le pape Benoît XVI. Trois ans plus tard, le pontife argentin rédige une encyclique sur l’écologie intégrale. Dans le sillage de Jean XXIII qui avait adressé Pacem in Terris aux fidèles et aux hommes de bonne volonté, le pape François lance une « invitation urgente » à la sauvegarde de la Maison commune « à chaque personne qui habite cette planète ». Le fait de consacrer une encyclique à l’écologie dit combien le successeur de Pierre accorde de l’importance à ce sujet.

Avec sa troisième encyclique Fratelli tutti, c’est la « fraternité », thème déjà longuement développé par le pape François, qui, par la force du statut de l’encyclique, est aujourd’hui mise à l’honneur.