Comment se procurer Fratelli tutti, la prochaine encyclique du pape François ?

Sur le site du Vatican

Après « Lumen Fidei » (2013) et la question de la foi, « Laudato si’ » (2015) dédiée à la sauvegarde de la création, c’est à la fraternité humaine que le pape François consacrera sa prochaine encyclique, « Fratelli tutti » (« Tous frères », ndlr) dont la publication est prévue le 4 octobre 2020 à midi. Si le titre, italien, sera le même pour l’ensemble des traductions, le contenu va être bien évidemment être traduit. Voici où trouver ce texte qui s’annonce fondateur en français.

Méconnu, le site du Saint-Siège donne accès à un grand nombre de documents de références du pape François et de ses prédécesseurs. Audiences générales, Angélus, homélies, exhortations… et encycliques y sont accessibles en plusieurs langues en version numérique. « Lumen Fidei » et « Laudato si’ » y sont traduites en 14 langues. La version française de « Fratelli tutti » y figurera très rapidement après sa diffusion le 4 octobre.

Les éditeurs

La version française de « Fratelli tutti » sera disponible en version papier dès le 7 octobre. L’ouvrage sera co-édité par les éditeurs français historiques des textes du Vatican, à savoir Mame, Le Cerf et Bayard. Son prix a d’ores et déjà été fixé à 4,5 euros et les lecteurs pourront commander l’encyclique sur les sites marchands de ces éditeurs.

Les librairies

Les bonnes librairies devraient proposer l’encyclique du pape François dès le 7 octobre, jour de sa sortie papier. Comme pour chaque grand texte du pape François, la chaîne de librairies catholiques La Procure sera mobilisée pour la proposer à ses clients.