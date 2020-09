Pourquoi la prochaine encyclique du pape François s’intitule « Fratelli tutti » ?

Attendue, la troisième encyclique du pape François aura comme thème central la fraternité. Un sujet dont on aurait pu croire qu’il ferait aisément l’unanimité. Pourtant, avant même sa publication programmée le 4 octobre, le titre commence à faire débat. Intitulé « Fratelli tutti », « Tous frères » en français, le texte s’adresse à l’humanité toute entière sous le prisme de la fraternité et devrait être un développement du Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune , un texte signé le 4 février 2019 à Abou Dabi (Émirats arabes unis) avec le grand imam de l’université d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb. À noter que le titre restera d’ailleurs le même (en italien), quelle que soit la traduction.

Mais il n’en fallait pas plus pour que certains s’interrogent sur le côté « excluant » d’un tel titre pour les femmes, soit la moitié de l’humanité. « Espérons que la traduction anglaise officielle de « Fratelli tutti » sera « Tous frères et sœurs » mais il est triste de voir l’église continuer à souffrir de blessures qu’elle s’inflige à elle-même », souligne ainsi le National Catholic Reporter. « Il aurait été si facile d’intituler l’encyclique « Fratelli e sorelle tutti » ».

« Dans certains pays, il y a eu des discussions sur le titre du nouveau document papal et sur la manière de le traduire dans un sens inclusif. Mais une encyclique est en soi un message universel et François veut vraiment parler au cœur de chaque personne », a ainsi rappelé Andrea Tornielli, directeur de Vatican News. « François a choisi les paroles du saint d’Assise pour inaugurer une réflexion qui lui tient à cœur la fraternité et l’amitié sociale et entend donc s’adresser à toutes les sœurs et frères, tous les hommes et femmes de bonne volonté qui le peuplent. La terre. A tous, de manière inclusive et jamais exclusive ».

Le titre de cette encyclique est en effet directement tiré des Admonitions de François d’Assise (6, 1: FF 155) : « Considérons, tous frères, le bon Pasteur : pour sauver ses brebis, il a souffert la Passion et la Croix ». Le pape François y avait d’ailleurs fait allusion le 14 mai 2020, lors de la messe qu’il présidait à la maison Sainte-Marthe :

Saint François d’Assise a dit : « Tous frères ». Et pour cela, hommes et femmes de toutes confessions religieuses, aujourd’hui, nous nous unissons à la prière et à la pénitence, pour demander la grâce de la guérison de cette pandémie.

En-dessous du titre, Andrea Tornielli précise qu’on pourra lire dans le sous-titre les termes de « fraternité » et « amitié sociale ». Ces mots « indiquent ce qui unit les hommes et les femmes, une affection qui s’instaure entre des personnes qui ne sont pas liées et s’exprime à travers des actes de bienveillance, avec des formes d’aide et des actions généreuses en cas de besoin », rappelle encore le directeur de Vatican News. « Une affection indistincte pour l’ensemble des êtres humains, indépendamment de leur différence et de leur appartenance ».

(Re)trouver le sens de la fraternité universelle

Lors d’une audience générale de janvier 2013 Benoît XVI, alors pape, disait ainsi : « De l’amour pour le Christ naît l’amour pour les personnes comme aussi pour toutes les créatures de Dieu. Voilà encore un autre trait caractéristique de la spiritualité de François : le sens de la fraternité universelle et l’amour du créé, qui lui inspira le célèbre Cantique des créatures ». C’est bien ce sens de la fraternité universelle que le pape François a choisi de mettre en avant en choisissant de nommer sa prochaine encyclique « Fratelli tutti ».