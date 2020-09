Qu’est-ce qu’une encyclique ?

Une encyclique est un document officiel du pape adressé à l’ensemble de l’Église qui porte sur un point spécifique de la doctrine catholique. V

éritable référence, elle permet aux catholiques de mieux comprendre la vision de l’Église et les directions qu’elle propose sur un sujet interrogeant le monde.

À l’origine, il s’agissait simplement d’une lettre exclusivement adressée aux évêques, ce qui reflète son étymologie. L’Encyclopédie catholique de l’abbé Jean-Baptiste Glaire explique qu’une « encyclique (du grec, enkyklios, kyklos signifiant “cercle”) n’est rien de plus qu’une lettre circulaire ». Au fil du temps, elle est devenue un document officiel centré sur une doctrine catholique particulière et est dorénavant adressée non-seulement aux évêques mais également à tous les prêtres de l’Église.

Un moyen d’attirer l’attention des fidèles

Le pape rédige une encyclique lorsque l’Église universelle requiert des conseils par rapport à un dilemme ou un besoin particulier auquel elle fait face à ce moment-là. De par leur nature, les encycliques adressées aux évêques du monde traitent généralement de sujets qui affectent le bien-être de l’Église dans son ensemble. Elles condamnent les erreurs courantes, attirent l’attention sur les dangers qui menacent la foi ou la vertu morale, encouragent les fidèles à la constance, ou encore, prescrivent des remèdes contre les maux anticipés ou déjà présents. Une encyclique est donc un moyen pour le pape de s’adresser à toute l’Église et d’attirer son attention sur un sujet d’actualité qui a besoin d’être traité de au temps présent.

De son vivant, saint Jean Paul II a publié 14 encycliques, traitant de sujets variés tels que la valeur et l’inviolabilité de la vie humaine (Evangelium vitae), l’engagement œcuménique (Ut unum sint) et l’Eucharistie dans son rapport à l’Église (Ecclesia de Eucharistia). Une encyclique tient son nom latin des premiers mots de la lettre. Jusqu’à présent, le pape François n’a publié que deux encycliques, la première sur la lumière de la foi (Lumen fidei), et la seconde, Laudato Si’, sur l’écologie et le soin à apporter à la création. Sa troisième encyclique, Tous frères, est attendue le 4 octobre prochain.