Si vous hésitez à vous confesser, demandez un coup de pouce à votre ange gardien !

Aller confesser ses péchés lors du sacrement de la réconciliation est une démarche souvent intimidante, particulièrement quand on ne l’a pas faite depuis plusieurs années. Cela peut être une source de gêne ou de peur, et la tentation est grande d’y renoncer et de rester tranquillement à la maison.

Si vous hésitez à aller vous confesser, vous pouvez faire appel à un allié de taille : votre ange gardien ! En effet, les catholiques croient que Dieu assigne un ange à chaque personne pour être à ses côtés et dont le rôle premier est de la mener au ciel.

Même si nous ne pouvons pas les voir ni les entendre, nos anges ont le pouvoir de nous encourager et de nous donner de la force quand nous en avons besoin. La seule chose que nous ayons à faire est de nous ouvrir à leur assistance spirituelle et de les appeler à l’aide.

Voici une courte prière destinée à votre ange gardien ainsi qu’à tous les saints du ciel, afin de leur demander de vous donner la force d’aller confesser vos péchés à un prêtre et qu’ainsi vous puissiez vous sentir inondés de la miséricorde divine.

Je vous demande, ô mon ange gardien, ainsi que mes saints patrons X. et X., saint Pierre et sainte Marie-Madeleine, et tous les saints de Dieu, d’intercéder pour moi qui suis pécheur, de m’assister afin que je puisse confesser mes péchés auprès d’un prêtre, totalement, humblement et le cœur contrit. Éclairez mon âme à la lumière de Dieu, et donnez-moi à voir tous les péchés qu’il me revient de confesser. Ô Jésus miséricordieux, prends pitié de moi, pécheur. Amen.