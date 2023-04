Quelle est la différence entre un ange et un ange gardien ?

Les anges fascinent et captivent l’imagination des chrétiens comme des non-chrétiens. Les termes employés pour parler d'eux peuvent être difficiles à cerner. Par exemple, il existe une différence entre un "ange" et un "ange gardien". Explication.

Le terme « ange » vient du latin angelus qui veut dire « messager de Dieu ». Celui-ci vient du grec ἄγγελος (ángelos), qui est lui-même une traduction de l’hébreu mal’akh qui signifie « messager », « délégué » ou « ambassadeur ». Le Catéchisme de l’Église Catholique en parle ainsi (CCC 329) :

Saint Augustin dit à leur sujet : “‘Ange’ désigne la fonction, non pas la nature. Tu demandes comment s’appelle cette nature ? -Esprit. Tu demandes la fonction ? -Ange; d’après ce qu’il est, c’est un esprit, d’après ce qu’il fait, c’est un ange” (Ps. 103, 1, 15). De tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu. Parce qu’ils contemplent “constamment la face de mon père qui est aux cieux” (Mt 18, 10), ils sont “les ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole” (Ps 103, 20).

Le terme “ange” décrit donc simplement ce qu’ils font et non ce qu’ils sont. Malgré leur grand nombre, un ordre prévaut parmi eux. Dieu, pour qui la multitude angélique est une gloire, y a en effet établi une admirable harmonie. Ainsi, il existe neuf chœurs d’esprits célestes, divisés en trois hiérarchies. Chacune d’elles étant subdivisée en trois ordres distincts qui ont chacun une mission précise.

La première hiérarchie comprend les séraphins, les chérubins et les trônes ; la deuxième hiérarchie comprend les dominations, les puissances et les vertus ; et la troisième hiérarchie comprend les supérieurs, les archanges et les anges. C’est dans cette dernière catégorie que se retrouvent les anges gardiens. Leur mission est comme leur nom indique est de garder sa pupille, de la défendre et de la protéger. L’ange gardien est celui qui doit conduire à la sainteté et à la vie éternelle la personne qui lui est confiée par Dieu. Il est le « ministre de la sollicitude divine pour chacune et chacun », disait Benoît XVI, tant spirituellement que matériellement. Il est la fois le protecteur et le pédagogue, l’ami et le guide.

