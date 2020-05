Privés de pèlerinage à Lourdes, les militaires conscients de « l’urgence de la fraternité »

« Sa dimension internationale témoigne de la volonté de fraternité entre les peuples, au-delà de nos différences de cultures, d’histoires ou de géographies. »

La pandémie de covid-19 a bouleversé le calendrier de chacun, y compris des sanctuaires . À Lourdes, plus de 75% des pèlerinages de 2020 n’auront pas lieu, dont le pèlerinage militaire international (PMI) qui devait se tenir du 15 au 17 mai à Lourdes . « La crise actuelle du Covid a sur nous tous un effet de sidération quant à la vitesse avec laquelle le virus a pu se répandre sur toute la planète », explique Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées, à Aleteia. « Elle nous donne de prendre conscience de l’unité de destin de l’humanité. Nous sommes tous ensemble sur la même et unique terre, nous en sommes tous collectivement responsables, et cela nous dit l’urgence d’une fraternité que le PMI illustre d’une manière emblématique. D’une certaine manière, c’est le manque qui avive le désir. Et cette année sans PMI creuse en nous la vive conscience de l’importance de ces trois jours chaque année à Lourdes, précieux entre tous ».

Mais le PMI ne peut physiquement pas avoir lieu, le diocèse aux Armées propose, de se joindre, ce samedi et ce dimanche à 17h, à la prière du chapelet. Une homélie de Mgr Antoine de Romanet sera également mise en ligne ce dimanche à l’issue du chapelet. « Le Pèlerinage Militaire International est un événement unique au monde, bâtit en 1958 sur la réconciliation franco-allemande après le drame des trois guerres de 1870, 1914 et 1945 », rappelle Mgr Antoine de Romanet. « Sa dimension internationale témoigne de la volonté de fraternité entre les peuples, au-delà de nos différences de cultures, d’histoires ou de géographies ».

S’il ne peut avoir lieu cette année, ce que représente le PMI demeure. « Les Armées sont au service la paix. Elles ont pour mission de maitriser la puissance pour contenir la violence », rappelle ainsi l’évêque aux Armées. « Elles sont au service des plus pauvres et de plus faibles, contre toute tentative d’oppression ou de domination. Les Armées viennent se ressourcer à Lourdes au meilleur de ce qui habite leur mission ».

