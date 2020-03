Coronavirus : un Notre Père universel mercredi à la demande du pape François

Les Français invités à déposer une bougie aux fenêtres

En ce temps d’épreuve mondiale, à cause de la pandémie du coronavirus, le pape François souhaite plus que jamais que les chrétiens unissent leur prière. « J’invite tous les chefs des Églises et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes, ainsi que tous les chrétiens des différentes confessions, à invoquer le Dieu Très Haut et Tout-Puissant, en récitant en même temps la prière que Jésus Notre Seigneur nous a apprise. J’invite donc tout le monde à réciter le Notre Père mercredi prochain, le 25 mars, à midi », a-t-il déclaré ce dimanche 22 mars, lors de la prière de l’Angélus.

En plus de cette prière du Notre-Père universelle, les évêques de France ont appelé ceux qui le souhaitent à déposer le soir-même une ou plusieurs bougies à leur fenêtre, « en marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays ». En ce jour de la fête de l’Annonciation, les cloches de toutes les églises sonneront à 19h30, « non pour appeler les fidèles à s’y rendre, mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun », déclare la Conférence des évêques de France.