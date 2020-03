Pandémie de Covid-19 : les Français invités à mettre une bougie à leur fenêtre le 25 mars, jour de l’Annonciation

Alors que l’épidémie du Covid-19 continue de se propager en France, les évêques proposent à l’ensemble de la population de se manifester le jour de la fête de l’Annonciation. Ce mercredi 25 mars, alors que les cloches des églises sonneront pendant dix minutes, chacun est invité à déposer une bougie à sa fenêtre. À 19h30, lorsque les cloches commenceront à retentir, les croyants sont également invités à « lire, seul ou en famille, le récit de l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38″

Ce geste sera « une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays », a expliqué Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la conférence des évêques de France. Un peu plus tôt dans la journée, à midi, c’est le pape François qui propose à tous ceux qui le souhaitent de prier le Notre-Père pour vaincre la pandémie. Ce vendredi 27 mars, il donnera la bénédiction Urbi et orbi dans des conditions encore jamais expérimentées, depuis le parvis de la Basilique Saint-Pierre à 18h, face à une place déserte.

https://www.youtube.com/watch?v=kIgEYeR28qU&lc=z22mwzrxurjyuj4by04t1aokgmgxymzbjujc4ii3mkn2rk0h00410