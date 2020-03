Le texte de l’Angélus à réciter à 12h30 quand les cloches du monde sonneront à la volée

Trois fois par jour, le matin, à midi et le soir, les cloches de bien des églises tintent trois fois trois coups suivis d’une volée. C’est la prière de l’Angelus que les chrétiens pratiquent depuis le XIVe siècle. C’est la prière que le pape François nous propose aujourd’hui, 25 mars, jour de l’Annonciation, de réciter ensemble à travers le monde . Voici le texte de cette prière en Français et en latin.

Prière de l’Angélus en français

℣. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie

℟. Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie, pleine de grâce,

Le Seigneur est avec vous,

Vous êtes bénie entre toutes les femmes,

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu,

Priez pour nous, pauvres pécheurs,

Maintenant, et à l’heure de notre mort.

℣. Voici la Servante du Seigneur

℟. Qu’il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue Marie, pleine de grâce,

Le Seigneur est avec vous,

Vous êtes bénie entre toutes les femmes,

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu,

Priez pour nous, pauvres pécheurs,

Maintenant, et à l’heure de notre mort.

℣. Et le Verbe s’est fait chair

℟. Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie, pleine de grâce,

Le Seigneur est avec vous,

Vous êtes bénie entre toutes les femmes,

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu,

Priez pour nous, pauvres pécheurs,

Maintenant, et à l’heure de notre mort.

℣. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu

℟. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

℣. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos coeurs. Par le message de l’ange, tu nous a fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.

℟. Amen.

Prière de l’Angélus en latin

℣. Angelus Domini, nuntiavit Mariae

℟. Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulierubus,

et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

℣. Ecce ancilla Domini.

℟. Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulierubus,

et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

℣. Et Verbum caro factum est.

℟. Et habitavit in nobis.

Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulierubus,

et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

℣. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.

℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

℣. Oremus :

Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.