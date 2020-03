Le texte du Notre Père en italien, en latin et en français, pour le réciter d’une seule voix avec le Saint-Père

Prière du Notre Père en italien

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen.

Prière du Notre Père en latin

Pater Noster, qui es in cælis,

Sanctificétur nomen tuum,

Advéniat regnum tuum,

Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.

Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie,

Et dimítte nobis débita nostra,

Sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris.

Et ne nos indúcas in tentatiónem,

Sed líbera nos a malo.

Amen.