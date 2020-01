Bientôt une station de métro sainte Geneviève à Paris ? Cela ne tient qu’à vous (ou presque)

Lire aussi : Geneviève de Paris, une femme pour notre temps

Le projet du Grand Paris Express, ce futur métro qui desservira les confins de l’Île-de-France d’ici 2030, donnera naissance à quatre lignes de métro supplémentaires, 200 kilomètres de lignes automatiques et pas moins de 68 nouvelles gares. Il faut donc un peu d’inspiration aux pouvoirs publics pour baptiser ces 68 stations ! Dans le but de faire émerger le nom d’une femme inspirante dans le plan du métro francilien, la marque de prêt-à-porter Un Jour Ailleurs a lancé une plateforme sur laquelle les internautes peuvent choisir ou soumettre librement le nom d’une personnalité féminine.

Actuellement, sur les 110 stations parisiennes, seules cinq portent des noms de femmes (Simone Veil, Marie Curie, Marguerite Boucicaut, Louise Michel et Amélie Lagache). Outre ce déséquilibre flagrant qui peut troubler dans une société où la parité est de rigueur, cette initiative est l’occasion de mettre en avant des personnalités qui nous sont chères. Bien que le processus n’ait rien d’officiel et que l’on ne peut mesurer l’influence de la plateforme sur le choix des élus, rien n’empêche de saisir cette opportunité pour voter pour Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, Caroline Aigle ou encore Geneviève de Gaulle, comme le propose la sélection du site dédié Des femmes à suivre. Concrètement, la plateforme propose trois manières de voter, avant le 30 mars : soit parmi six figures proposées, soit parmi une liste de 60 personnalités, soit en indiquant librement les nom et prénom de la femme de votre choix.

Voici quelques femmes inspirantes suggérées par Aleteia, dont les vies et les fortes convictions feraient de beaux modèles pour les usagers du métro de demain : sainte Joséphine Bakhita, sainte Jeanne d’Arc, sainte Geneviève, Dorothy Day, Vera Barclay, fondatrice du louvetisme, l’impératrice Zita de Habsbourg, Madeleine Delbrêl, Jeanne Garnier, fondatrice de l’œuvre du Calvaire, Madeleine Daniélou, grande pédagogue, Edith Stein, Etty Hillesum… Alors, à laquelle aimeriez-vous descendre ?