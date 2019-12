L’Avent avec Aleteia #jour 9 : se mettre dans une disposition de gratitude

« Seigneur,

Je te bénis pour cette journée que je reçois de ta main. Tu as préparé pour moi cette journée, de sorte qu’il n’y ait rien de trop ni rien d’inutile. Cette journée est un chef d’œuvre, elle est parfaite pour moi. Je te remercie par avance pour toutes les joies et occasions de m’émerveiller que tu y as disposées, ainsi que pour tous les moments difficiles, parce qu’ils seront des occasions de grandir. Donne-moi la grâce de vivre chaque instant uni à toi et dans la gratitude. Amen. »

« Nous sommes responsables de la manière dont nous entamons notre journée », affirme Anselm Grün, un moine bénédictin allemand. En effet, de notre première pensée du matin, au réveil, dépend le reste de la journée. Les Pères du désert en ont fait la démonstration en prenant l’exemple du moulin à grains : selon si le moulin moud du bon grain ou de l’ivraie, il en sortira une farine de plus ou moins bonne qualité. De même, si nous commençons la journée en priant et en louant le Seigneur, la journée sera belle et notre âme revigorée. Voici une prière du père Lionel Dalle pour placer sa journée sous le signe de la gratitude :

Lionel Dalle invite ensuite à présenter au Seigneur votre emploi du temps de la journée et à lui confier toutes les personnes que vous allez rencontrer. Une prière, qui, à force d’être répétée chaque matin, prépare à recevoir avec une immense reconnaissance le don de la naissance du Sauveur.

