L’Avent avec Aleteia #jour 8 : apprendre à prier avec Notre-Dame de la Prière

Du 8 au 14 décembre 1947, quatre petites filles déclarent voir la Sainte Vierge et l’ange Gabriel dans l’église paroissiale Saint-Gilles de l’Île-Bouchard, une petite commune de Touraine. L’essentiel du message de la « dame » réside dans un appel à la prière. Prière pour notre pays : « Dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin ». Prière pour la famille : « Je donnerai du bonheur dans les familles », promet-elle. Et prière pour la conversion des pécheurs : « Priez-vous pour les pécheurs ? », s’enquiert-elle également auprès des fillettes. Si le caractère surnaturel des apparitions de la Vierge à l’Île-Bouchard n’est pas reconnu officiellement, les pèlerinages et le culte public à Notre-Dame de la Prière ont été autorisés par Mgr André Vingt-Trois, alors archevêque de Tours, le 8 décembre 2001.

Cependant, la Vierge Marie ne s’est pas contentée d’inviter simplement les fillettes à prier. Durant toute la semaine où elle s’est manifestée chaque jour, elle leur a très concrètement appris à prier en leur décrivant des gestes, des mots, des chants. Une véritable école de prière. C’est pourquoi Mgr Ferrand, en 1966, lui a d’ailleurs donné le titre de « Notre-Dame de la Prière ».

Voici ce que la Vierge a enseigné aux fillettes : la régularité (« Revenez demain à une heure »), le lent et majestueux signe de croix (« la Sainte Vierge fait sur elle-même le signe de la croix avec une impressionnante lenteur », racontera Jacqueline Aubry), des gestes de respect et d’affection (« Embrassez la croix de mon chapelet » ou « Baisez ma main »), l’invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » apparue sous ses pieds et que les fillettes ont pu lire, le « Je vous salue Marie » récité ou chanté (« Chantez le “Je vous salue Marie”, ce cantique que j’aime bien »), les dizaines de chapelet (« Récitez une dizaine de chapelet ») et le Magnificat (« Dites à la foule qu’elle chante le Magnificat »). Autant d’outils à notre disposition pour prier la Vierge et avoir recours à sa puissante intercession auprès de Dieu.

Voici la prière officielle à Notre-Dame de la Prière, publiée le 8 décembre 1999 par Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Tours, pour apprendre à prier :

Sainte Marie, Notre-Dame de la Prière,

Tu as accueilli dans la foi le message de l’ange Gabriel et tu es devenue la Mère de Jésus, le Fils unique de Dieu,

Apprends-nous à prier pour grandir dans la foi.

À la Visitation, tu as exulté de joie par le Magnificat,

Apprends-nous à rendre grâce à Dieu.

À Cana, tu as prié le Christ pour qu’Il donne le vin des noces,

Apprends-nous à intercéder pour nos frères.

Debout au pied de la Croix, tu as souffert avec Jésus par amour pour les pécheurs,

Apprends-nous à accueillir la miséricorde du Père.

À la Pentecôte, tu priais avec les Apôtres quand ils ont reçu la plénitude de l’Esprit-Saint,

Apprends-nous à demander l’Esprit pour témoigner de l’Évangile.

Tu es la Mère de l’Église et la protectrice des Familles, veille sur chacune de nos familles,

Apprends-nous à nous aimer avec fidélité.

Tu es la Mère de l’humanité et la patronne de la France, ouvre notre pays aux dimensions universelles de l’amour de Dieu.

Apprends-nous à servir avec générosité.

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier!

