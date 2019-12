L’Avent avec Aleteia #jour 7 : devenir un gardien de toute la Création

Appelés à être gardiens de la Création toute entière

« Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde », lit-on dans la Genèse ( Gn 2, 15 ). « Le garde » : Une recommandation inscrite dans la Bible depuis des millénaires et qui résonne tout particulièrement aux oreilles de ceux qui demeurent soucieux des ressources et de l’état actuel de notre « maison commune ». Dès le début de l’humanité, Dieu a établi chaque homme en tant que « gardien de la Création ». « Cultiver et garder la création est une indication de Dieu donnée non seulement au début de l’histoire, mais à chacun de nous ; cela fait partie de son projet ; cela signifie faire croître le monde avec responsabilité, en le transformant afin qu’il soit un jardin, un lieu vivable pour tous », a souligné le pape François lors d’une audience générale en juin 2013.

Cependant, la Création ne se limite pas à la faune et la flore mais elle s’étend à toutes les créatures voulues et créées par Dieu. Elle s’étend à l’humanité toute entière. Lors de sa messe d’inauguration le 19 mars 2013, le pape François a donné l’image de saint Joseph, gardien de Marie et de Jésus. Tous, nous sommes appelés à être les gardiens des autres. Une « garde » qui consiste à « avoir du respect pour toute créature de Dieu et pour l’environnement dans lequel nous vivons. C’est le fait de garder les gens, d’avoir soin de tous, de chaque personne, avec amour, spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur… »

Pendant ce temps de l’Avent, prêtons tout particulièrement attention au gaspillage alimentaire, à tous ces petits gestes du quotidien visant à protéger notre maison commune, et veillons à être attentifs à chaque personne qui nous entoure. Ainsi, nous contribuerons à prendre soin de ce que Dieu nous a confié.

