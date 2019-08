Mgr Jean-Marc Aveline, un nouvel évêque pour Marseille

Tourné vers le dialogue interreligieux

Ordonné prêtre pour l’archidiocèse de Marseille le 3 novembre 1984, Mgr Jean-Marc Aveline a été tour à tour professeur de théologie dogmatique, directeur des études au séminaire interdiocésain de Marseille, responsable du service diocésain des vocations et délégué diocésain pour les séminaristes jusqu’en 1996. C’est lui qui, entre 1992 et 2002, a fondé et dirigé l’Institut de sciences et théologie des religions (ISTR) de Marseille. Évêque auxiliaire au côté de Mgr Georges Pontier – qui a atteint la limite d’âge de 75 ans – depuis le 19 décembre 2013, il a été nommé archevêque de Marseille par le pape François ce jeudi 8 août.

Né à Sidi Bel Abbés (diocèse d’Oran), en Algérie, il a ensuite grandi dans la cité phocéenne. Une fois prêtre, il s’est beaucoup engagé dans la formation, notamment celle des séminaristes, et a eu à cœur de former les jeunes. Il a d’ailleurs rencontré à plusieurs reprises des volontaires du Rocher ou de la Fraternité Bernadette, présents à Marseille, pour des temps de formation. Il était aussi présent aux obsèques de Benoît Brunel, un jeune mort dans un accident de montagne le 12 février dernier, qu’il avait rencontré lors d’un rendez-vous avec des jeunes sur la vocation.

Le prélat est également tourné vers les relations avec les autres religions, notamment l’islam. Depuis 2017, il est président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux au sein de la Conférence des évêques de France depuis 2017. Il participe régulièrement à des temps d’échange avec des musulmans, comme celui du 5 mai dernier organisée par le mouvement Ensemble avec Marie.

