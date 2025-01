[EN IMAGES] Les icônes de l’espérance, trésors de l’Orient

L’église Sainte-Agnès-en-Agone de Rome accueille jusqu’au 16 février l'exposition "Icônes de l'espérance" consacrée aux icônes de l’Orient. Un événement qui s’inscrit dans le cadre de l’année jubilaire. "Ces icônes sont porteuses de paix et de fraternité", rappelle Barbara Jatta, la directrice des Musées du Vatican.

Placé sous le thème de l’espérance, le jubilé 2025 invite les fidèles à devenir des pèlerins d’unité et de fraternité. Dans ce cadre-là, l'église Sainte-Agnès-en-Agone de Rome accueille jusqu’au 16 février l’exposition "Icônes de l'espérance. Le chemin de la foi dans les Musées du Vatican", consacrée aux icônes de l'Orient. L'événement, soutenu par le Dicastère pour l'évangélisation en collaboration avec la Direction des musées et des biens culturels du Vatican.

"Au total, 18 œuvres ont été sélectionnées par nos deux commissaires, choisies dans toute la zone de l’Europe de l’Est chrétienne : Grèce, Bulgarie, Ukraine, Russie, Macédoine…", a expliqué la directrice des Musées du Vatican, Barbara Jatta. "Nous les avons appelées icônes de l’espérance, en suivant la devise du Jubilé, car elles sont porteuses de paix et de fraternité, comme le montre la grande diversité des styles. Leur mise en commun envoie un signal clair que nous sommes tous porteurs du même message. La plupart des œuvres sont des peintures qui ont été récemment restaurées grâce à l’engagement des experts du Laboratoire des peintures et des matériaux en bois et du Laboratoire des métaux et de la céramique. Elles ont été soutenues par le travail de l’Unité de recherche scientifique pour les biens culturels des Musées du Vatican."